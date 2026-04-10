Помста за дружину: хто такий Петер Мадяр, чому ображений на Орбана і як ставиться до України

12 квітня в Угорщині пройдуть парламентські вибори, на яких вперше за багато років може перемогти не чинна партія влади "Фідес", а опозиційна політична сила. Мовиться про партію "ТИСА", лідер якої – молодий політик Петер Мадяр – має непогані шанси стати новим прем'єр-міністром Угорщини.

24 Канал розповідає, хто такий Петер Мадяр, як з'явився на політичній арені, який стосунок має до Віктора Орбана та що думає й говорить про Україну.

Що відомо про молоді роки Мадяра, родину та освіту?

Петер Мадяр народився у Будапешті 16 березня 1981 року, нині йому – 45. Родина політика – не з простих. Його батько – відомий юрист, а мати була суддею, вона обіймала посади Генерального секретаря Верховного суду та заступника голови Національного судового управління Угорщини.

Дід був суддею Верховного суду, а рідний брат бабусі Петера Мадяра по маминій лінії – Ференц Мадл узагалі був президентом країни у 2000 – 2005 роках, коли Віктор Орбан тільки-но починав свій шлях до узурпації влади в Угорщині та був антикомуністом.

За словами самого Мадяра, він із дитинства цікавився політикою і портрет Віктора Орбана висів у його кімнаті (як би дико це нині не виглядало). З іншого боку, в ті дні Орбан обдурив не лише маленького Петера.

Син успішних батьків і представник золотої молоді, Петер Мадяр здобув блискучу освіту. Навчався в рідному Будапешті, а згодом в престижному берлінському Університеті Гумбольдта, закінчив юридичний факультет Католицького університету Пазмань Петера у 2004 році.

Вдалий шлюб і робота в партії Орбана

Після завершення навчання Мадяр працював у суді, згодом перейшов у приватний сектор як юрист-міжнародник. При цьому відзначився як громадський активіст, зокрема, Мадяр надавав безплатну юридичну підтримку учасникам вуличних протестів.

При цьому Мадяр завжди симпатизував правому центру, підтримував "Фідес" і був лояльним до Орбана. Він дружив із багатьма впливовими орбаністами (наприклад, керівником апарату прем’єра Гергеєм Гуляшем) і сам вважався частиною угорського істеблішменту.

Більшу частину свого дорослого життя Петер Мадяр був відомий як чоловік успішної дружини. Його обраниця Юдіт Варга була молодою зіркою угорської політики. Заради неї Мадяр переїхав до Брюсселя, оскільки дружина почала працювати в Європарламенті.



Юдіт Варга з Петером Мадяром та дітьми

Згодом Мадяру знайшлося місце в угорському МЗС, далі він приєднався до постійного представництва Угорщини при ЄС. Тоді країна ще дружила з ЄС, отримувала мільярди від Брюсселя і не бачила в Євросоюзі загрози.

На позиції комунікатора Будапешта та Брюсселя Петер Мадяр проявив себе добрим фахівцем, з 2015 року він вже відповідав за зв’язки уряду Угорщини з Європарламентом. А з 2018 року очолював Юридичний директорат ЄС Угорського банку розвитку.

Дружина Юдіт в цей час стала міністром юстиції Угорщини в уряді Віктора Орбана та вважалося однією з найпомітніших політикинь країни.

Чому Мадяр перейшов в опозицію до Орбана?

ЗМІ називали Варгу улюбленицею Орбана та прогнозували їй велике політичне майбутнє в ролі зірки нового покоління "Фідес". Саме Варга мала очолити список "Фідес" на виборах до Європарламенту влітку 2024 року.

Її чоловік у цей час перейшов до приватного сектору, засідав у Радах директорів декількох корпорацій, але зберіг основний напрямок діяльності – поглиблення євроінтеграції Угорщини, з чим у неї наприкінці 2010-их проявилися відчутні проблеми. Головна їхня причина – Віктор Орбан. Той з роками ставав все залежнішим від Москви, підсадив країну на російську нафтову голку, а для політичної стратегії обрав конфлікт з ЄС.

Євроскептицизм Орбана ставав більш загрозливим, він пішов на відкритий конфлікт із Брюсселем і фактично став "троянським конем" Путіна. ЄС у відповідь почав блокувати гроші, які мали піти на розвиток Угорщини та реформи. Фактично Орбан заради власного політичного виживання закопував майбутнє наступних поколінь. Зокрема, й своїх прибічників.



Петер Мадяр з Орбаном у Європарламенті

Петер Мадяр це зрозумів і вирішив перейти в опозицію для "вічного прем'єра". Це сталося у 2024 році, коли здавалося, що у Віктора Орбана не залишилося в Угорщині гідних суперників.

Останньою краплею стала особиста образа. Точніше – звільнення його дружини Юдіт Варги (на той час вже колишньої). Тривалий час шлюб, в якому народилося 3 дітей, вважався взірцевим, він тривав із 2006 по 2023 роки.

Взимку 2023 – 2024 Юдіт Варга опинилася в центрі скандалу – вона, як міністерка юстиції, поставила підпис на документі про помилування в резонансній справі педофіла – колишнього заступника керівника дитячого будинку в Біцке, передмісті Будапешта. При цьому інших фігурантів цієї справи залишили за ґратами, що дало підстави для підозр у вибірковості.

Цей епізод став публічним, викликав обурення та протести. Орбан, працюючи з негативом, вирішив принести в жертву Варгу та президентку Каталін Новак. І Новак, і Варга покірно в лютому 2024 року подали у відставку й тихенько мовчали, але не став мовчати чоловік Юдіт Варги – Петер Мадяр.

10 лютого він написав емоційний пост на своїй фейсбук-сторінці та оголосив, що йде з рад директорів двох державних компаній – оператора доріг і автобусних перевезень. Також він залишає свою посаду в банку розвитку.

Мадяр звинуватив Орбана в корупції та тому, що ховається за спинами жінок. Його пост став вірусним.

Наступного дня, 11 лютого 2024 року, Мадяр завітав на ефір популярного ютуб-каналу Partizan та натякнув про свої плани в політиці. Але найголовніше – Мадяр буквально звалився на політичний режим Орбана та розклав по полицях усі його гріхи. Стрім набрав 2,8 мільйона переглядів – це, на секунду, третина населення Угорщини.

У чому полягає феномен Мадяра?

Номінальний другорядний персонаж із команди Орбана несподівано зірвав джекпот. Петер Мадяр обрав ризиковану стратегію – він не приєднався до демократичної опозиції, яка себе дискредитувала, а з нуля створив нову політсилу, яка кинула виклик "Фідес" на її ж території – популізмі, консерватизмі та ресентименті.

Нова партія отримала назву "ТИСА" / TISZA. Це не лише найбільша річка країни, але й абревіатура – Tisztelet és Szabadság Párt, тобто Партія поваги та свободи. Ця політсила була створена у 2020 році, але після того перебувала у сплячому режимі. Поки не прийшов Петер Мадяр. Він взяв TISZA на буксир і буквально заштовхнув на вибори до Європарламенту 2024 року.

Стилем виборчої кампанії Мадяра стали викриття Орбана. Молодий політик почав викладати компромат на прем'єра та сипати інсайдами про його численні зловживання, а також розповідати про корупційні схеми за участі тестя Обрана та інших родичів. Виявилося, що Мадяр записував свої розмови з дружиною, коли та була міністеркою юстиції. На "плівках Мадяра" пані Варга розповідала про епізоди державної корупції, підкупу та торгівлю впливом.



Містер Мадяр у ролі Mr.CleaNER, обкладинка угорського тижневика hvg

При цьому в слогані захована зрозуміла угорцям гра слів, адже NER – це абревіатура до Nemzeti Együttműködés Rendszere (нового суспільного договору). Так у країні називають узурпацію влади Орбаном і перетворення угорської демократії на електоральну автократію. Саме так Орбан колись виправдовував свій режим.

Для поширення інформації, Мадяр став використовувати не традиційні ЗМІ, які в Угорщині вже давно були під впливом Орбана та "Фідес", а соцмережі. Також Петер Мадяр почав їздити містами та збирати мітинги, на яких продовжив викривати "злочинну владу".

Доволі швидко викриття Мадяра зробили його мережевою зіркою та другим за популярністю політиком в Угорщини після Орбана. Іронія долі полягала в тому – що б він не сказав про Орбана, в це легко можна було повірити, адже прем’єр буквально загруз у корупції та вчинив усі можливі для державного діяча гріхи. Люди це інтуїтивно відчували й тяглися до Мадяра.

До того нікому невідома TISZA, легко бере друге місце на виборах до Європарламенту в червні 2024, а Петер Мадяр стає євродепутатом. Новий для себе пост він використовує для критики Орбана, яка стає ще радикальнішою. А головне – Мадяр не приховує, що прийшов за скальпом Орбана і планує екзекуцію для нього на парламентських виборах-2026.

Чому Мадяр став головним суперником для Орбана на виборах-2026?

Шалена популярність Мадяра стала шоком для Орбана. Команда прем'єра почала істерично шукати компромат на колишнього члена "Фідес".

Для цього навіть використали колишню дружину Мадяра. Вона заявила, що причиною розлучення стали подружні зради та систематичне насильство зі сторони чоловіка, а останньою краплею став інцидент 29 грудня 2020 року, коли Мадяр нібито побив дружину та її охоронця. Також Варга розповіла про інші інциденти, які тяглися до 2023 року.

На електорат ці серйозні звинувачення не подіяли. Ба більше, чимало виборців припустили, що закиди були неправдивими та були виголошені під тиском Орбана.

За тією є схемою були відбиті всі наступні медійні атаки. Що б не говорив про Мадяра Орбан чи його прихильники, які б звинувачення не лунали – популярність і рейтинги опозиціонера лише зростали. Його намагалися виставити аб’юзером, алкоголіком, наркоманом, проти нього навіть організовували провокації та підсовували "жінок легкої поведінки".

Його навіть шантажувала власна дівчина – Евелін Фогель, яка вимагала від бойфренда 70 тисяч євро за нібито 10 тисяч записів компромату. Мадяр у ці пастки раз за разом потрапляв, але завжди визнавав помилки та йшов далі.



Евелін Фогель і Петер Мадяр

Причина проста – угорці втомилися від довгого правління Орбана і прагнуть змін. Їх уособленням є 45-річний Петер Мадяр. Інше їх не цікавить.

Напередодні виборів 12 квітня 2026 року Мадяр став незаперечним фаворитом на пост прем'єра, а його партія лідирує в більшості опитувань. Чи стане Мадяр новим прем’єром, чи посуне Орбана – невідомо, але нині Угорщина має, мабуть, найбільший шанс за останні роки. І це Петер Мадяр.

Політик дійсно позиціює себе як "нову силу" та антиорбана, але це не означає, що він автоматично стає проукраїнським. Зовсім ні, ідеологічно Мадяр є також прибічником угорського націоналізму, відмінної рисою якого є ресентимент, тобто туга за колишньою "Великою Угорщиною", а значить – і територіальні претензії до сусідів. Але, на відміну від Орбана, Мадяр робить це більш обережно та виважено.

З огляду на це Мадяр – і темна конячка, і безперечне менше зло. Він не прискіпується до України, хоча визнає, що у відносинах двох країн чимало проблем, говорить, що бачить майбутнє Угорщини як частини ЄС, наголошує на поступовому розриві дружби з Росією. На тлі дій Орбана – це вже ковток свіжого повітря.

При цьому він залишається класичним "угорським політиком". З усіма плюсами та мінусами.