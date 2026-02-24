Трамп прагне влаштувати масштабну церемонію підписання миру між Україною та Росією, – CNN

Дональд Трамп хоче перетворити підписання мирної угоди на грандіозне публічне шоу світового масштабу, де Україні надали б гарантії безпеки. Однак Зеленський наголосив, що не може дати "країну на тарілці" та наполягає на ратифікації гарантій безпеки.

На думку Трампа, церемонія б підкреслила його роль у завершенні війни. Про це пише CNN.

Що планує Трамп щодо підписання мирної угоди?

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і Росія підписали мирну угоду з Штатами та європейськими країнами. Це надало б гарантії безпеки одразу.

Як зазначає видання, Трамп планує організувати масштабну й грандіозну церемонію довкола підписання, яка ознаменує закінчення війни.

Та все ж, Зеленський наполягає на тому, щоб гарантії безпеки спершу були узгодженими та ратифікованими Конгресом США. На його думку, це надасть впевненості у союзниках у майбутньому. Особливо це важливо для народу, адже його неодноразово підводили в минулому.

Росія хоче просто вивести нашу армію. Ми не можемо бути такими, вибачте, дурними хлопцями. Ми не діти. Ми пройшли через цю війну протягом усіх цих років, і тому ми просто, ми не можемо дати їм країну на тарілці,

– заявив Зеленський.

Президент України заявив, що готовий заморозити війну на теперішній лінії фронту. Але за умови, що українські війська залишаться в районах східної частини Донецької області.

Що відомо про мирні перемовини?