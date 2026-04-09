Угорщина пропонувала допомогу Ірану після підриву пейджерів "Хезболли"

Уряд Угорщини після операції проти бойовиків "Хезболли" із застосуванням замінованих пейджерів у вересні 2024 року запропонував Ірану свою допомогу. Про це свідчить стенограма телефонної розмови від 30 вересня, копію якої отримала західна розвідка.

Про деталі розмови розповіли у The Washington Post.

Як Будапешт хотів допомогти "Хезболлі"?

Згідно з документом, Будапешт висловив готовність передати Тегерану розвідувальні дані та результати внутрішнього розслідування. Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголосив, що Угорщина не має жодного стосунку до виробництва цих пристроїв, і запевнив, що спецслужби вже контактують з іранською стороною для обміну інформацією.

Він також заявив про намір надати всі наявні матеріали, пов’язані з інцидентом, і запропонував подальшу підтримку, включно з організацією прямих контактів між профільними відомствами обох країн.

Офіційний Будапешт наполягає, що вибухові пристрої ніколи не перебували на території Угорщини, а місцеві компанії не брали участі у їхньому виробництві. За версією влади, одна з фірм виконувала лише роль посередника без власних виробничих потужностей.

Водночас така готовність до співпраці з Іраном контрастує з публічною позицією прем’єра Віктора Орбана, який на міжнародній арені підтримує Ізраїль. Угорщина неодноразово виступала на боці Тель-Авіва та демонструвала дистанціювання від рішень Міжнародного кримінального суду під час візитів ізраїльського керівництва.

Що стало відомо з попередніх опублікованих плівок розмов Сіярто?