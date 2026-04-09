Угорщина пропонувала допомогу Ірану після підриву пейджерів "Хезболли"
- Угорщина запропонувала Ірану розвідувальні дані та результати розслідування після операції проти "Хезболли".
- Готовність до співпраці з Іраном контрастує з підтримкою Ізраїлю на міжнародній арені з боку прем’єра Віктора Орбана.
Уряд Угорщини після операції проти бойовиків "Хезболли" із застосуванням замінованих пейджерів у вересні 2024 року запропонував Ірану свою допомогу. Про це свідчить стенограма телефонної розмови від 30 вересня, копію якої отримала західна розвідка.
Про деталі розмови розповіли у The Washington Post.
Як Будапешт хотів допомогти "Хезболлі"?
Згідно з документом, Будапешт висловив готовність передати Тегерану розвідувальні дані та результати внутрішнього розслідування. Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголосив, що Угорщина не має жодного стосунку до виробництва цих пристроїв, і запевнив, що спецслужби вже контактують з іранською стороною для обміну інформацією.
Він також заявив про намір надати всі наявні матеріали, пов’язані з інцидентом, і запропонував подальшу підтримку, включно з організацією прямих контактів між профільними відомствами обох країн.
Офіційний Будапешт наполягає, що вибухові пристрої ніколи не перебували на території Угорщини, а місцеві компанії не брали участі у їхньому виробництві. За версією влади, одна з фірм виконувала лише роль посередника без власних виробничих потужностей.
Водночас така готовність до співпраці з Іраном контрастує з публічною позицією прем’єра Віктора Орбана, який на міжнародній арені підтримує Ізраїль. Угорщина неодноразово виступала на боці Тель-Авіва та демонструвала дистанціювання від рішень Міжнародного кримінального суду під час візитів ізраїльського керівництва.
Що стало відомо з попередніх опублікованих плівок розмов Сіярто?
Влітку 2024 року Лавров лагідно нагадував Сіярто, яких російських впливових людей потрібно виключити зі списків санкцій ЄС. Серед них спочатку була сестра Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, а згодом з'явився і сам олігарх. Також за сприяння Угорщини із санкційного списку було викреслено бізнесмена Вячеслава Моше Кантора та міністра спорту країни Михайла Дегтярьова.
У лютому 2020 року Сіярто просив допомоги у російського колеги у питанні виборів у Словаччині, зокрема у перемозі соціал-демократичного уряду.
ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Угорщини регулярно повідомляв Кремль про подробиці засідань ЄС, мовиться і про закриту інформацію.
Угорський міністр також обговорював з Лавровим стратегію блокування вступу України до ЄС та питання санкцій проти Росії.