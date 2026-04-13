Після 16 років Орбана при владі: Мадяр обіцяє обмежити кількість термінів прем'єра в Угорщині

Петер Мадяр заявив, що не допустить повторення політичної ситуації, за якої Віктор Орбан очолював уряд чотири каденції поспіль. Майбутній прем'єр-міністр Угорщини обіцяє внести законодавчі зміни.

Про такі наміри він висловився на пресконференції в Будапешті 13 квітня.

Як Мадяр збирається змінити конституцію Угорщини?

Мадяр знову наголосив на своїй ініціативі щодо обмеження тривалості перебування на посаді глави уряду та пообіцяв реалізувати її на практиці.

Очільник партії "Тиса", яка здобула конституційну більшість і отримала можливість змінювати основний закон країни, запевнив, що відповідні зміни будуть внесені.

За його словами, нова редакція передбачатиме чітке обмеження: прем'єр-міністр зможе обіймати посаду не більше двох термінів, тобто максимум вісім років.

Водночас він не уточнив, чи йдеться про поспіль відбуті каденції, чи про загальну кількість термінів упродовж життя.

Варто зазначити, що в більшості європейських країн подібних обмежень не існує.

До того ж, Мадяр переконує, що Угорщина приєднається до Європейської прокуратури. Цей крок довгий час блокував режим Орбана, проте він необхідний для країни для розблокування європейського фінансування.

Головна задача – повернути в Угорщину близько 20 млрд євро, без яких економічне зростання неможливе,

– наголосив він.

Цікаво! Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, політолог Олексій Буряченко для 24 Каналу пояснив, що Мадяр насправді не демонструє кардинально відмінних від Орбана політичних поглядів. Раніше він також не вирізнявся активною підтримкою України.

