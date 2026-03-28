Чи готує Трамп наземну операцію в Ірані: Bloomberg дізналося про "сигнали" від США

США наразі не планують наземну військову операцію проти Ірану, попри загострення ситуації. Про це свідчать сигнали, які Вашингтон передав союзникам.

Водночас американські посадовці попереджають: найближчі тижні можуть стати вирішальними, пише Bloomberg.

Чи буде велика війна?

Заяви та сигнали від США щодо можливого розвитку конфлікту навколо Ірану викликали нову хвилю обговорень у міжнародних медіа. Попри побоювання союзників, Вашингтон наразі не планує наземної військової операції проти Ірану, хоча напруження у регіоні залишається високим.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати передали союзникам чіткі сигнали про відсутність планів щодо негайного вторгнення в Іран. Йдеться про те, що адміністрація Дональд Трамп наразі не розглядає сценарій масштабної наземної операції, попри загострення ситуації.

Водночас американська сторона не виключає інших форм військового тиску, включно з обмеженими ударами або демонстрацією сили. Такі дії можуть використовуватися як інструмент стримування Ірану на тлі ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомляє Reuters, сам Дональд Трамп підкреслив, що наразі намагається уникнути подальшої ескалації та робить ставку на дипломатію.

Ми призупинили удари по енергетичних об’єктах Ірану, тому що переговори просуваються добре. Я думаю, що ми маємо шанс досягти результату без подальшого загострення, але ситуація залишається дуже чутливою,

– сказав він.

Водночас у Вашингтоні визнають, що ситуація може змінитися у будь-який момент залежно від дій Тегерана. Саме тому військовий сценарій повністю не знятий із порядку денного, хоча й не є пріоритетним зараз.

Американські посадовці намагаються заспокоїти партнерів, які побоюються розгортання масштабної війни. За даними медіа, союзники отримали чітке повідомлення: США не прагнуть наземного вторгнення, але готові діяти у разі загострення.

Паралельно звучать більш жорсткі попередження. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що найближчий період може стати вирішальним.

Найближчі кілька тижнів будуть критичними для визначення подальшого розвитку ситуації. Ми хочемо дипломатичного вирішення, але маємо бути готовими до різних сценаріїв, якщо Іран обере інший шлях,

– зазначив Рубіо.

На цьому тлі міжнародні аналітики відзначають: хоча ризик повномасштабної наземної операції наразі невисокий, ескалація може відбутися у будь-який момент. Особливо з огляду на складну ситуацію в регіоні та взаємні погрози між сторонами.

