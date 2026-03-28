Про це заявив речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" Ібрагім Зольфагарі, пише Fars. Саме це агенство безпосередньо пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Що Іран заявляв про "атаку на українців"?

В Ірані заявили про нібито знищення складу "українських систем протидії дронам" у Дубаї.

За його словами, об'єкт нібито використовувався для зберігання систем, які входили до допомоги для американських військових і належали Україні. Він також заявив, що на складі могли перебувати 21 громадянин України, однак їхня подальша доля невідома. Наразі ця інформація не має підтвердження з боку української влади чи незалежних джерел.

Як відреагувала Україна на заяви Ірану?

Згодом, в Офісі Президента у коментарі 24 Каналу спростували заяви Ірану та назвали її фейковою.

Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян,

– додав речник МЗС Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу.

Що відомо про українських експертів на Близькому Сході?