Про це заявив речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" Ібрагім Зольфагарі, пише Fars. Саме це агенство безпосередньо пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
Що Іран заявляв про "атаку на українців"?
В Ірані заявили про нібито знищення складу "українських систем протидії дронам" у Дубаї.
За його словами, об'єкт нібито використовувався для зберігання систем, які входили до допомоги для американських військових і належали Україні. Він також заявив, що на складі могли перебувати 21 громадянин України, однак їхня подальша доля невідома. Наразі ця інформація не має підтвердження з боку української влади чи незалежних джерел.
Як відреагувала Україна на заяви Ірану?
Згодом, в Офісі Президента у коментарі 24 Каналу спростували заяви Ірану та назвали її фейковою.
Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції – і цим нічим не відрізняється від росіян,
– додав речник МЗС Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу.
Що відомо про українських експертів на Близькому Сході?
Володимир Зеленський заявив, що Україна має унікальний досвід та системний підхід до протидії іранським дронам-камікадзе "Шахед", чого бракує іншим країнам. Українські військові фахівці допомагають протидіяти атакам з боку Ірану.
На Близькому Сході перебуває близько 228 українських фахівців, які діляться досвідом захисту від атак "Шахедів". Відомо, що Україна направила на Близький Схід фахівців з протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби для захисту стратегічної інфраструктури та цивільного населення.
Україна також активно співпрацює з країнами Близького Сходу для передачі дронів-перехоплювачів. В оборонних компаніях розповідали, що їхні телефони не змовкають від запитів країн.