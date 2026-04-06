Політики США стурбовані психічним станом Трампа після його публічних матюків на адресу Ірану

Вимагаючи від Тегерана відкрити Ормузьку протоку в одному з останніх постів, Дональд Трамп не добирав слів. Він використовував лайку та матюки. Окрім того, президент погрожував атакувати цивільну інфраструктуру Ірану. Така риторика американського політика спантеличила багатьох політиків США.

Деякі американські політики поставили під сумнів психічний стан президента США. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Демократи відмовляються виділяти Трампу рекордні 1,5 трильйона доларів на оборону, – CNN

Як у США сприйняли лайливі погрози Трампа Ірану?

Колишня союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що всі в адміністрації Трампа, які вважають себе християнами, повинні "благати Бога про прощення" і втрутитися у "божевілля президента".

У довгому дописі в соцмережі "X" вона також зауважила, що Ізраїль здатен захистити себе сам без допомоги США. Окрім того, політикиня прокоментувала погрози Трампа бомбити іранські електростанції і мости. Вона зауважила, що це завдало шкоди іранському народу – "тим самим людям, яких президент США нібито звільняє".

Нагадаємо, що Грін виступила проти Трампа минулого року, критикуючи його удари по Ірану як відступ від обіцянки "Америка передусім".

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що риторика Трампа нагадує "неадекватного божевільного". Він звернував увагу на те, що президент фактично погрожує воєнними злочинами в Ірані та відштовхує союзників.

Незалежний сенатор Берні Сандерс назвав заяви Трампа "маренням небезпечної і психічно нестабільної особи". Він закликав до негайного закінчення війни.

Сенатор Кріс Мерфі також назвав риторику Трампа "абсолютно неадекватною".

Якби я був в адміністрації Трампа, я б на Великдень дзвонив конституційним юристам щодо 25-ї поправки. Це повністю, абсолютно неадекватно. Він уже вбив тисячі. Він уб'є ще тисячі,

– написав політик.

Довідка: Застосування 25-ї поправки означало б визнання президента непридатним до виконання обов'язків, що дозволило б віцепрезиденту стати президентом – хоча ймовірність цього видається низькою.

Демократ Ро Ханна, член Палати представників, також заявив, що поки Трамп "лається і погрожує воєнними злочинами", він фактично підводить американських військових в Ірані, які досі перебувають під обстрілами, хоча сам президент стверджував, що знищив військові можливості Ірану.

Тім Кейн, сенатор-демократ, який входить до комітету з питань збройних сил, закликав Трампа "послабити риторику". Він сказав, що мова президента є "ганебною і дитячою".

Джейк Окінклосс, представник демократів і ветеран морської піхоти США, сказав Fox News Sunday назвав війну США проти Ірану "стратегічним провалом".

Конфлікт на Близькому Сході: останні новини