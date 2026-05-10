Путін взявся погрожувати Вірменії та Фінляндії: що знову лякає диктатора

Диктатор Путін 9 травня знову розкидався погрозами іншим країнам. Зокрема, він взявся погрожувати Вірменії та Фінляндії.

Відповідні заяви прозвучали 9 травня, передають російські ЗМІ.

Що сказав Путін про Вірменію?

Путін прокоментував бажання Вірменії приєднатися до ЄС.

Він заявив, що у Росії з вірменським народом особливі стосунки протягом століть, додавши, що якщо вірменам вигідне те чи інше рішення, то росіяни проти не будуть.

Але, звичайно, ми повинні мати на увазі деякі обставини, які є важливими і для нас, і для наших партнерів… Ну, наприклад, у нас торговельний оборот з Вірменією, він знизився зараз. Торік, позаминулого був набагато більшим. Але все-таки 7 мільярдів доларів за 2025 рік. Якщо ВВП країни 29 мільярдів, то це серйозна величина,

– вів диктатор у своїй розмові.

Він також заявив, що Вірменія набуває значних переваг у рамках ЄврАзЕС щодо сільського господарства, переробної промисловості, митних та інших зборів, міграційної галузі.

Довідково. Євразійське економічне товариство (ЄврАзЕС) – економічна організація, наділена функціями, пов'язаними з формуванням загальних зовнішніх митних кордонів країн-засновників, що до неї належать. А це – Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Путін заявив, що, на його погляд, громадянам Вірменії стосовно Росії як головного економічного партнера та Євросоюзу треба визначитися якомога раніше. Наприклад, провести референдум.

Це не наша справа, але, в принципі, це цілком логічно – провести референдум і запитати громадян Вірменії, який буде їхній вибір. Відповідно і ми зробили б відповідні висновки, і пішли б шляхом м'якого, такого інтелігентного і взаємовигідного розлучення,

– зазначив російський президент.

Як Путін погрожував Фінляндії?

Під час своєї промови Путін задався питання, нащо Фінляндія вступила до НАТО.

Він заявив, що у Росії з нею не було ніяких територіальних суперечок.

Все було давно вирішено. Нічого не потрібне. І керівництво Фінляндії це чудово розуміло,

– твердив диктатор.

Він сказав, що фіни в надії на те, що у Росії все впаде, а вони "тут як тут".

Цап-царап… Ось вони вже там кордон будують по річці Сестрі. Я б і певний жест зробив, і дещо сказав, але оскільки я родом з культурної столиці, я утримаюся. Але я думаю, що значною мірою все, що відбувається, продиктовано саме подібними міркуваннями. Але зараз, коли приходить розуміння, що все не так просто,

– далі вів абсурдні розмови Путін.

Довідково. Путін згадав про своє походження з Санкт-Петербурга, яку росіяни називають "культурною столицею". Цим словами він пояснив свою "стриманість" у висловах.



А річка Сестра, про яку він говорив, тече Виборзьким, Всеволожським районами Ленінградської області й Курортним районом Санкт-Петербургу. Вона колись була природним кордоном між Росією та Швецією і між Росією та Фінляндією. До початку 18 століття вона впадала у Фінську затоку. Після будівництва дамби для потреб Сестрорецького збройового заводу її частина перетворилася на водосховище.

Нагадаємо, що Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон із Росією. Генерал армії США Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу спрогнозував атаки Росії на країни НАТО, зазначивши, якщо агресія буде проти Фінляндії, то росіяни зазнають нищівної поразки.

Що казав Путін про Україну?

Путін заявив, що все, що відбувається в Україні, почалося зі спроби вступу України до ЄС.

Зрештою тодішній президент Янукович уважніше прочитав, прикинув, сказав: "Ні, поки, напевно, я не готовий до цього, тому що надто великі збитки для економіки України виникали". Він не відмовився від вступу, він сказав: "Я маю ще раз до цього повернутися, все проаналізувати",

– вів кремлівський злочинець.

Він додав, що усе це "призвело до держперевороту, кримської історії, позиції південного сходу України та до бойових дій".

Путін видав, що удари по центру Києва можуть бути відповіддю на провокації, але Росія нібито не бажає погіршувати відносини з іншими країнами.

Диктатор також заявив, що війна в Україні йде до завершення. А російські війська відвели від Києва у 2022 році на прохання президента Франції Макрона.

Нагадаємо, що тоді Москва хотіла захопити Київ за три дні, але переоцінила свої сили. Нині для Росії це зробити навіть складніше, ніж атакувати країни НАТО, вважає дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий 24 Каналу.

Окрім того, Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених, хоча Москва нібито погодилася на пропозицію США про перемир'я та обмін.

Що кажуть експерти про ситуацію у самій Росії?