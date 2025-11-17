Платитимуть за Покровськ будь-яку ціну: у CNN проаналізували, як змінилася тактика ворога

Бої на Покровському напрямку точаться щодня. Українські захисники тримають оборону над Покровськом, але для Росії захоплення міста матиме символічне значення, подібне до Бахмута.

Попри руїни, місто залишається важливим символом опору. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому Путіну важливо захопити Покровськ?

Захоплення Покровська, за словами аналітиків, стало б найбільшим успіхом армії Росії з моменту окупації Бахмута у 2023 році. Попри значні руйнування, місто має символічне значення. Як і Бахмут, Покровськ став символом українського спротиву.

Саме тому, за оцінками видання, Володимир Путін "готовий заплатити за Покровськ майже будь-яку ціну". Водночас ЗСУ утримують позиції в дедалі складніших умовах.

Як змінилась тактика ворога?

Аналітики відзначають, що тактика російської армії змінилася порівняно з боями за Бахмут, зокрема через масове застосування безпілотників.

Це фактично розширило "зони ураження" по обидва боки лінії фронту між російськими та українськими військами, що значно ускладнило просування на полі бою,

– йдеться в матеріалі.

Замість важкої техніки Росія частіше використовує мопеди, позашляховики та квадроцикли для просування.

Директор проєкту Defense of Europe в Інституті вивчення війни (ISW) Мейсон Кларк розповів, що на відміну від "лобового штурму" у Бахмуті, у Покровську окупанти намагаються "оточити ЗСУ та змусити їх відступити".

Мейсон Кларк додав, що тактика росіян полягає не у повній зачистці міських кварталів, а у оточенні ЗСУ.

Українські військові під Покровськом та Мирноградом розповіли виданню про ситуацію з евакуацією поранених. За їхніми словами, під'їхати до міста ближче ніж на 10 – 15 кілометрів вже неможливо через атаки дронів.

Військові також додали, що змінилась стратегія й штурмовиків Росії. Зараз ворожі групи зменшили до трьох осіб, щоб їх було складніше побачити з повітря. Водночас українські бійці кажуть, що це не знижує втрат ворога. За їхніми словами, росіяни припускають, що двоє окупантів загинуть, але один може закріпитися в місті. За день фіксують до сотні таких спроб.

Яка ситуація в Покровську?