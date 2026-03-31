Польща проведе таємну репетицію початку війни, – ЗМІ

Вже у квітні в Польщі відбудуться масштабні стратегічні навчання під кодовою назвою "Край". Деталі цієї події є засекреченими.

Відомо, що це найважливіші навчання, які мають проводитися раз на чотири роки. Попередні відбулися у 2019 році – ще до повномасштабної війни Росії проти України. Про це пише Rzeczpospolita.

Що відомо про заплановані навчання "Край"?

У навчаннях братимуть участь найвищі посадовці держави: президент, прем'єр, міністри, спікери парламенту, керівники спецслужб і військові командувачі.

Мета таких навчань – перевірити систему оборони держави:

як працюють стратегічні плани;

як відбувається реагування на кризу;

взаємодію цивільної та військової влади;

слабкі місця в управлінні та комунікації.

Інші військові навчання, які відбувалися у 2023 році, вже показали недоліки:

нечіткий розподіл відповідальності;

відсутність чітких алгоритмів дій.

Відтоді ситуація майже не змінилася. Крім того, з'являються нові виклики – наприклад, як використовувати спецпідрозділи у гібридній війні всередині країни.

Головний ризик – політичні конфлікти можуть паралізувати ухвалення рішень у критичний момент. У разі реальної загрози вирішальним має бути не політична боротьба, а ефективні дії держави.

Зауважимо, що організатором навчань "Край" виступає міністерство оборони, прем'єр затверджує, а президент керує їх перебігом. Координацію здійснює Бюро нацбезпеки.

Навчання пройдуть на тлі загострення відносин між президентом Каролем Навроцьким та урядом Дональда Туска.

Нещодавно президент зустрівся з провідними польськими генералами, через що його розкритикував міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Представники уряду заявили, що це може бути спробою президента розширити свої повноваження.

Керівник Бюро національної безпеки Славомір Ценцкевич, який підтримує посилення ролі президента в питаннях безпеки, раніше казав, що систему потрібно змінити, щоб уряд не мав повного контролю над оборонною сферою. Він також називав навчання "Край" підготовкою до можливого конфлікту, який, за його словами, "нав'язує уряд".

