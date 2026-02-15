Польща задумалася про власну ядерну зброю: Навроцький назвав причину

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна повинна розпочати шлях до створення власного ядерного потенціалу через загрозу збройного конфлікту. За його словами, агресивна політика Росії змушує Варшаву розглядати навіть ядерний сценарій посилення безпеки.

Президент вважає, що ядерна зброя допоможе захистити країну. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

Дивіться також "Не кваплюся сідати за стіл зі злочинцем": Навроцький назвав умову, за якої говоритиме з Путіним

Що сказав президент Польщі про ядерну зброю?

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна повинна рухатися у напрямку створення власної ядерної зброї, оскільки перебуває "на межі збройного конфлікту".

Цей шлях, з повагою до всіх міжнародних норм, є шляхом, яким ми повинні йти. Ми є країною на межі збройного конфлікту. Зрозуміло, яка агресивна, імперська позиція Росії щодо Польщі,

– заявив Навроцький.

Він наголосив, що не впевнений, чи реалізація ядерної програми дійсно відбудеться, однак підтримує посилення безпеки держави навіть шляхом розвитку ядерного потенціалу.

Росія може агресивно реагувати на що завгодно,

– додав президент, відповідаючи на запитання щодо можливої реакції Москви на початок ядерних розробок у Польщі.

За словами Навроцького, шлях до створення польського ядерного потенціалу з дотриманням міжнародних норм є стратегічним напрямком розвитку безпеки країни.

Яка позиція Навроцького у війні Росії з Україною?