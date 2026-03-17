МЗС Молдови викликало представника Росії та вручило пляшку води з Дністра

МЗС Молдови викликало російського посла Олега Озерова, щоб вручити йому ноту протесту. Причиною цього стала атака Росії на Новодністровський гідроенергетичний комплекс 7 березня.

Про це повідомило МЗС Молдови.

Для чого МЗС Молдови викликало російського посла?

На зустріч із російським послом 17 березня представники Міністерства закордонних справ принесли пляшку води з Дністра.

Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева,

– заявили в міністерстві.

У МЗС наголосили, що подібні дії з масштабними транскордонними наслідками загрожують екології, безпеці водопостачання та здоров'ю громадян і є неприйнятними.

Що відомо про удар по Новодністровському гідроенергетичному комплексі?