Геополітика Європа МЗС Молдови викликало представника Росії та вручило пляшку води з Дністра
17 березня, 12:28
МЗС Молдови викликало представника Росії та вручило пляшку води з Дністра

Катерина Попик
Основні тези
  • МЗС Молдови викликало російського посла для вручення ноти протесту через атаку на Новодністровський гідроенергетичний комплекс.
  • Атака спричинила витоки нафтопродуктів у річці Дністер, загрожуючи екології та водопостачанню.

МЗС Молдови викликало російського посла Олега Озерова, щоб вручити йому ноту протесту. Причиною цього стала атака Росії на Новодністровський гідроенергетичний комплекс 7 березня.

Про це повідомило МЗС Молдови.

Для чого МЗС Молдови викликало російського посла?

На зустріч із російським послом 17 березня представники Міністерства закордонних справ принесли пляшку води з Дністра.

Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева,
– заявили в міністерстві.

У МЗС наголосили, що подібні дії з масштабними транскордонними наслідками загрожують екології, безпеці водопостачання та здоров'ю громадян і є неприйнятними.

Що відомо про удар по Новодністровському гідроенергетичному комплексі?

  • У Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підтвердили факт забруднення річки Дністер та повідомили, що відповідні служби вже працюють над локалізацією наслідків і контролем ситуації.

  • Молдова 15 березня запровадила режим екологічної тривоги через забруднення Дністра нафтопродуктами після пошкодження Дністровської ГЕС внаслідок російської атаки 7 березня. Уряд заявив, що надзвичайний режим діятиме 15 днів у регіонах басейну річки, зокрема в Кишиневі та інших містах. Це дозволить швидко залучити ресурси для ліквідації наслідків, звернувшись по підтримку до ЄС та посиливши заходи захисту водних ресурсів.

  • 10 березня на Дністрі зафіксували плями технічного мастила, ймовірно після обстрілу Дністровської ГЕС. Однак у Центр протидії дезінформації при РНБО України спростували чутки про можливий дефіцит питної води в Одесі, запевнивши, що ситуація контрольована та тривають заходи з моніторингу і локалізації забруднення.