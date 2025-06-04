Посольство США в Україні попереджає про ризик "значних повітряних атак"

Посольство США знову попереджає про загрозу "значних повітряних атак". Там закликали американців бути обережними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдепартамент США.

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Що говорять у посольстві США про удари Росії

Як йдеться в попередженні, протягом останніх тижнів Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України. У США зазначають, що наразі існує постійний ризик "значних повітряних атак".

Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги,

– вказали там.

Зауважимо, що останній розмові з Дональдом Трампом Путін заявив, що "змушений буде відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Однак щоночі Росія запускає сотні ударних дронів, тому загроза для України, на жаль, є перманентною. Закликаємо не піддаватися паніці, а натомість відповідальніше ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Стосовно ризику удару "Орешником", то військовий експерт Владислав Селезньов радить оцінювати реальну небезпеку саме за діями посольства США. За його словами, привід для тривоги з'явиться після повідомлення від американської амбасади про "канікули" чи масовий виїзд дипломатів, наприклад, у бік Варшави. Річ у тім, що існує протокол взаємного інформування між Москвою та Вашингтоном щодо проведення таких ракетних випробувань.