Відповідно можливі сигнали від американської амбасади є ключовими. Поки таких сигналів немає, більшість заяв з боку Росії можна вважати пропагандою. В етері 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов припустив, чи може наступний запуск "Орєшника" бути вдалим.

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Коли варто занепокоїтися про реальний запуск "Орєшника"

До того, як Україна дізналася про ракету "Орєшник", було відомо про балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Ймовірно, за останній період росіяни здійснили три спроби запуску "Орєшника".

Перший запуск був успішним – зафіксовано приліт ракети в місті Дніпро по заводу "Південмаш". Дві наступні спроби виявилися невдалими:

у першому випадку ракета вибухнула безпосередньо на території полігону, звідки її запускали. Руйнування допоміжних об'єктів на полігоні були значними;

у другому випадку щось сталося з ракетою ще у шахті – пуск не відбувся взагалі.

Чи буде четвертий запуск "Орєшника" вдалим – не думаю. Усе покажуть меседжі посольства США,

– припустив Владислав Селезньов.

Він абсолютно переконаний в необхідності уважно стежити за заявами посольства Сполучених Штатів Америки в Києві. Існує протокол взаємного інформування між Москвою та Вашингтоном щодо проведення таких ракетних випробувань.

Тому якщо раптом з'явиться повідомлення від американської амбасади про "канікули" чи масовий виїзд дипломатів, наприклад, у бік Варшави – тоді справді є привід для тривоги.

Допоки ж таких сигналів немає, більшість гучних заяв від російських чиновників і пропагандистів можна вважати не більше ніж маячнею.