Україна влаштувала Росії повітряну блокаду бойових дій на ТОТ, – ISW
- Українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах на окупованих територіях, зокрема по кораблях та літаках.
- Інститут вивчення війни зазначає значне збільшення ударів середньої дальності по російських об'єктах з грудня 2025 року, а також наголошує про "повітряну блокаду" бойових дій для ворога на фронті.
Українські військові продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Нині можна говорити про формування своєрідної "повітряної блокади" бойових дій на ТОТ.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Що ISW пише про "повітряну блокаду" бойових дій на ТОТ?
За даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 21 лютого українські військові уразили 2 російські прикордонні патрульні кораблі проєкту 22460 "Охотник" поблизу окупованого Інкермана в Криму. Цілі були розташовані приблизно за 237 кілометрів від лінії фронту.
Крім того, на авіаремонтному заводі в Євпаторії, що розташований приблизно за 165 кілометрів від лінії зіткнення, Сили оборони уразили 2 літаки-амфібії Бе-12.
Втрат зазнали й російські сили на материковій частині України.
Українські захисники завдали ударів по:
- реактивній системі залпового вогню "Торнадо" поблизу окупованої Астраханки на Запоріжжі (приблизно за 61 кілометр від лінії фронту);
- складу матеріально-технічних ресурсів у Пологах (близько десяти кілометрів від фронту);
- складу паливно-мастильних матеріалів в окупованому Донецьку (приблизно за 45 кілометрів);
- виробничо-технічному цеху поблизу Нової Каракуби на Донеччині (приблизно за 65 кілометрів від лінії фронту).
В ISW також зазначили, що 21 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ оприлюднили геолокаційні відеозаписи удару по пункту зосередження операторів безпілотників 76-ї повітряно-десантної дивізії Росії в окупованому Селидовому на Донеччині, приблизно за 17 кілометрів від лінії фронту.
ISW спостерігає помітне збільшення українських ударів середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Україні з грудня 2025 року, оскільки українські війська проводять власну кампанію з повітряного перехоплення на полі бою паралельно з російською кампанією, яка сприяла просуванню ворога на фронті восени 2025 року,
– резюмували аналітики.
Які наслідки від українських ударів по об'єктах ворога на ТОТ?
В окупованому Луганську вночі 22 лютого стався удар по нафтобазі, що спричинив масштабну пожежу та яскраві спалахи. Імовірно, там зайнялися паливно-мастильні матеріали.
18 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Запоріжжі біля Трудового українські оборонці вгатили по району зосередження підрозділу БпЛА росіян. А у Старомлинівці, що на Донеччині, під ударом був вузол зв'язку ворога.
До цього Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили ворожий ракетний комплекс "Іскандер" та пункт управління дронами "Рубікон" на ТОТ. Удари здійснювались дронами FP-2.