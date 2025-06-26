"НАТО неоднорідне": які інтереси має кожна держава-член Альянсу
- Країни НАТО мають різні інтереси, зокрема, Франція, Німеччина та Італія прагнуть сильної Європи та залучення американських ресурсів.
- Наприклад, "друзі Трампа та Путіна" Роберт Фіцо та Віктор Орбан мають свої окремі погляди на майбутнє Альянсу.
- Компроміси та пошук спільної істини є важливими, але безкомпромісна позиція США ускладнює дискусії всередині НАТО.
У НАТО кожна країна має абсолютно різні інтереси. Так було завжди. Ніколи не було ситуації, де можна було б сказати, що Альнс – це єдиний механізм.
Зокрема, Франція, Німеччина, Італія хотіли б сильнішої Європи, залучення туди американських ресурсів, розгортання миротворців на території України і так далі. Це 24 Каналу зауважив партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.
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"НАТО неоднорідне. Є різні групи країн, які переслідують різні інтереси, свої прагнення. Франція, Німеччина, Італія, які вважаються лідерами ЄС, хотіли б сильнішої Європи, залучення туди американських ресурсів. Зокрема, у миротворчу місію на території України", – сказав він.
Є так звані "друзі Трампа та Путіна" прем'єр-міністри Словаччини та Угорщини Роберт Фіцо та Віктор Орбан, які готові голосувати за те, що їм скажуть з однієї чи іншої столиці.
Також є Велика Британія, яка має свій погляд на майбутнє Альянсу, на те, як вибудовувати відносини зі США. Є Штати, до яких наразі більше питань, ніж відповідей щодо того, яким вони бачать НАТО, яку роль вони готові там відігравати.
Але важливість у компромісі та пошуку спільної істини на основі цих дискусій. Зараз через абсолютно безкомпромісну позицію США ці дискусії значно ускладнилися,
– підкреслив Максим Джигун.
Тому, за його словами, решта країн голосували за ті речі, які важливі насамперед для США, аби не втратити підтримку з боку американців. Для них дуже важливо демонструвати єдність Альянсу навіть у нинішній ситуації.