В частности, Франция, Германия, Италия хотели бы более сильной Европы, привлечения туда американских ресурсов, развертывания миротворцев на территории Украины и так далее. Это 24 Каналу отметил партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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"НАТО неоднородное. Есть разные группы стран, которые преследуют различные интересы, свои стремления. Франция, Германия, Италия, которые считаются лидерами ЕС, хотели бы более сильной Европы, привлечения туда американских ресурсов. В частности, в миротворческую миссию на территории Украины", – сказал он.

Есть так называемые "друзья Трампа и Путина" премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, которые готовы голосовать за то, что им скажут из одной или другой столицы.

Также есть Великобритания, которая имеет свой взгляд на будущее Альянса, на то, как выстраивать отношения с США. Есть Штаты, к которым пока больше вопросов, чем ответов относительно того, каким они видят НАТО, какую роль они готовы там играть.

Но важность в компромиссе и поиске общей истины на основе этих дискуссий. Сейчас из-за абсолютно бескомпромиссной позиции США эти дискуссии значительно усложнились,

– подчеркнул Максим Джигун.

Поэтому, по его словам, остальные страны голосовали за те вещи, которые важны прежде всего для США, чтобы не потерять поддержку со стороны американцев. Для них очень важно демонстрировать единство Альянса даже в нынешней ситуации.