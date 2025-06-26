Зокрема, Франція, Німеччина, Італія хотіли б сильнішої Європи, залучення туди американських ресурсів, розгортання миротворців на території України і так далі. Це 24 Каналу зауважив партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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"НАТО неоднорідне. Є різні групи країн, які переслідують різні інтереси, свої прагнення. Франція, Німеччина, Італія, які вважаються лідерами ЄС, хотіли б сильнішої Європи, залучення туди американських ресурсів. Зокрема, у миротворчу місію на території України", – сказав він.

Є так звані "друзі Трампа та Путіна" прем'єр-міністри Словаччини та Угорщини Роберт Фіцо та Віктор Орбан, які готові голосувати за те, що їм скажуть з однієї чи іншої столиці.

Також є Велика Британія, яка має свій погляд на майбутнє Альянсу, на те, як вибудовувати відносини зі США. Є Штати, до яких наразі більше питань, ніж відповідей щодо того, яким вони бачать НАТО, яку роль вони готові там відігравати.

Але важливість у компромісі та пошуку спільної істини на основі цих дискусій. Зараз через абсолютно безкомпромісну позицію США ці дискусії значно ускладнилися,

– підкреслив Максим Джигун.

Тому, за його словами, решта країн голосували за ті речі, які важливі насамперед для США, аби не втратити підтримку з боку американців. Для них дуже важливо демонструвати єдність Альянсу навіть у нинішній ситуації.