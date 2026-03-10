Представник Трампа має надію на "початок переломного моменту" для миру в Україні

У США зробили чергову заяву щодо війни та миру в Україні. Там вважають, що скоро можуть бути зміни, але не зовсім ясно, чи то в перебігу війни, чи то в мирних переговорах.

Відповідну думку озвучив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Що сказав Віткофф про перелом у війні чи в переговорах?

На його думку, війна в Україні мала завершитися швидше, принаймні, на це очікували у США. Проте там все ж сподіваються на позитивні зміни.

Ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися і виснажені. І, сподіваюся, це початок переломного моменту. Те ж саме було на Близькому Сході. Там теж був переломний момент, коли ми з Джаредом просто відчули, що вони втомилися від війни. І будемо сподіватися, що ми перебуваємо в такій точці зараз – або скоро будемо,

– висловився Віткофф.

Цікаво! Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер мали їхати в Ізраїль, щоб висловити невдоволення діями Тель-Авіва. США не очікували, що удари по нафтовій інфраструктурі Ірана будуть такими масштабними. Але потім поїздку скасували.

Щодо перенесення переговорів представник Трампа заявив – тристороння зустріч може відбутися наступного тижня. Водночас "процес рухається уперед".

"Знаєте, ми налаштовані позитивно і будемо зберігати позитивний настрій. Це війна, яка повинна закінчитися, і ми будемо зберігати позитивний настрій", – завершив він.

Але Віткофф не відповів на запитання телеканалу, чи може війна Росії проти України закінчитися в 2026 році. Хіба що сказав "Трамп загалом успішно домагається врегулювання таких питань". Тобто заяви Віткоффа були максимально неконкретними і досить цинічними.

Коли наступний раунд мирних переговорів?