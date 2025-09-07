Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба подав у відставку. Це повинно запобігти розколу Ліберально-демократичної партії.

Вибори у Японії відбулися у липні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press та BBC.

Чому японський прем'єр подав у відставку?

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба подав у відставку. Він зробив це, щоб запобігти розколу Ліберально-демократичної партії.

Після виборів, що відбулися у липні, коаліція Ісіби втратила більшість у верхній палаті парламенту.

Японські політики закликали прем'єра подати у відставку. Партія Ісіби зазнала поразки на літніх виборах. Перед тим, як узяти на себе відповідальність за це, Ісіба був сповнений рішучості досягти прогресу в переговорах щодо тарифів зі Сполученими Штатами.

Завтра, 8 вересня, партія Ішіби мала ухвалити рішення, чи проводити дострокові вибори керівництва, що, якби його було схвалено, фактично означало б вотум недовіри Ісібі.

Він сказав, що прийняв "болісне рішення піти у відставку", щоб уникнути цього кроку, оскільки "це спричинило б критичний розкол у партії, і це абсолютно не входить до моїх намірів".

Він заявив, що почне процес проведення голосування керівництва партії для вибору свого наступника, яке, як очікується, відбудеться в жовтні. Він буде очолювати уряд, доки не буде обрано нового лідера.

