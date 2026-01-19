Проросійський президент Болгарії Румен Радев йде у відставку: якими заявами відзначився

У понеділок, 19 січня, президент Болгарії Румен Радев оголосив про свою відставку. Політик також висловив довіру віцепрезидентці Іліані Йотовій.

Чому президент Болгарії пішов у відставку?

Румен Радев оголосив про своє рішення напередодні чергових дострокових парламентських виборів, які мають відбутись у квітні.

Сьогодні я звертаюся до вас востаннє як президент Болгарії... Завтра (20 січня, – 24 Канал) я подам у відставку зі своєї посади,

– сказав він у зверненні.

Раден перерахував досягнення країни за дев'ять років свого президентства, водночас визнав, що стабільність забезпечити не вдалося. Політик також розкритикував недоліки політичної системи та державного управління, які, на його переконання, призвели до глибокої політичної кризи.

Варто зазначити, що Румен Радев неодноразово виступав із проросійськими заявами. Зокрема, навесні минулого року він розкритикував підтримку України з боку ЄС та заявив, що спроби Києва перемогти Росію "приречені".

Також він звинувачував європейські країни в тому, що вони не мають власного бачення завершення війни і встановлення миру. На думку Радєва, "вливання" ще більшої кількості зброї в Україну не наближає її до перемоги, а призводить до нових жертв, руйнувань та втрати територій.

Раніше Румена Радева позбавили ключових повноважень