Не забув про Єлизавету II: ЗМІ дізналися, що кричав принц Ендрю під час виселення з Royal Lodge
- Принц Ендрю емоційно реагував на виселення з Royal Lodge, повторюючи, що він другий син королеви.
- Виселення пов'язане зі скандалами та тиском через зв'язки з Джеффрі Епштейном, а також нові розслідування.
Під час виселення з маєтку Royal Lodge принц Ендрю нібито вигукував, що з ним не можуть так поводитися, адже він є другим сином королеви. Рішення про його виїзд ухвалили на тлі скандалів і посиленого тиску через зв'язки з Джеффрі Епштейном.
Під час примусового виселення з маєтку Royal Lodge колишній герцог Йоркський Принц Ендрю нібито емоційно згадував свою покійну матір. Про це повідомляє Daily Mail.
Що вигукував принц Ендрю під час виселення з Royal Lodge?
Видання зазначає, що на початку місяця він залишив 30-кімнатний особняк у Віндзорі, де багато років проживав за символічну орендну плату. Рішення про виселення ухвалили після посилення тиску через його зв'язки з фінансистом Джеффрі Епштейн та нові розслідування.
За словами інсайдерів, Ендрю не хотів покидати резиденцію та переїжджати до Wood Farm у маєтку Сандрінгем, де наразі мешкає. У колах, наближених до палацу, викликало подив те, що він апелював до імені покійної Єлизавета II.
Він відмовлявся виїжджати або брати на себе відповідальність. Коли йому сказали залишити резиденцію, він неодноразово кричав, що є другим сином королеви,
– цитують джерела британські журналісти.
Крім того, цього тижня принца Ендрю затримали за підозрою у неналежній поведінці під час виконання обов'язків торгового представника Великої Британії. Його допитували близько 11 годин, а після чого відпустили під слідство.
Що відомо про зв'язок принца Ендрю та Джеффрі Епштейна?
Наприкінці січня 2026 року стало відомо, що Міністерство юстиції США оприлюднило нові файли у справі Джеффрі Епштейна, серед яких фото, ймовірно, колишнього принца Ендрю з невідомою жінкою. Опубліковані електронні листи знову вказують на можливий зв'язок між Епштейном і Ендрю, про який неодноразово говорили раніше.
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований 19 лютого за підозрою у зловживанні службовим становищем, також він з'являвся у "файлах Епштейна" – засудженого сексуального злочинця. Король Чарльз III висловив занепокоєння та підтримує розслідування, Ендрю перебуває під вартою поліції.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон уперше прокоментували справу, де фігурує Ендрю Маунтбеттен-Віндзор. У заяві йшлося, що вони зосереджені на жертвах.