Пролетів понад 1600 кілометрів: британська розвідка розповіла, що знає про удар "Орешником"

Довкола "Орешника" багато домислів і пропагандистських заяв, тому цікаво, що про нього думають західні спецслужби. У Великій Британії зробили офіційну заяву про те, що їм відомо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерство оборони Великої Британії.

Що кажуть про "Орешник" на Заході?

Розвідники Великої Британії проаналізували удар "Орешником" по Україні.

Увечері 8 січня 2026 року Росія вдруге запустила балістичну ракету середньої дальності (БРСД) під кодовою назвою "Орешник", запущену з бази Капустин Яр в Астраханській області. Ракета подолала відстань до цілі приблизно 1622 кілометрів,

– ідеться в дописі міноборони Сполученого Королівства.

В розвідці наголосили, що Росія поєднала удар "Орешником" з ударами приблизно 200 безпілотників, "щонайменше десятьма варіантами балістичних ракет та щонайменше десятьма крилатими ракетами "Калібр", запущеними з Чорного моря, які були спрямовані на низку місць по всій Україні".

Також там нагадали слова Андрія Садового про те, що атака була спрямована на критично важливу інфраструктуру. А у Львові були перебої з газом та електроенергією.

Росія оголосила про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та середньої дальності у лютому 2019 року, який забороняв розробку та виробництво міжгалузевих балістичних ракет. Однак розробка "Орешника" майже напевно відбулася до цього. Ця система, найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубіж", яку вперше випробували у 2011 році,

– упевнені розвідники.

Зверніть увагу! І українські, і західні аналітики раніше писали про те, що "Орешник" може бути модернізованою версією РС-26 "Рубіж".

Британська розвідка пояснила, для чого Путіну удар "Орешником".

Використання цієї експериментальної системи проти України майже напевне мало на меті стратегічне послання після неточних публічних заяв Росії про те, що Україна здійснила напад на резиденцію президента Росії Путіна в Новгородській області 29 грудня 2025 року. Росія, найімовірніше, має лише кілька ракет "Орешник". Ця ракета, найімовірніше, набагато дорожча за інші ракети, які Росія зараз використовує проти України,

– підсумували у Великій Британії.