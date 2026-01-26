Це абсолютне свавілля: чи зможуть протести у США приборкати норов Трампа

У США тисячі людей вийшли на протести проти дій міграційної служби ICE після вбивства Рене Гуд. Масові демонстрації свідчать, що американці не підтримують радикальні ініціативи Трампа.

Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що внутрішній тиск на Трампа обмежить його непопулярні ідеї, що є позитивним сигналом для України.

Чи дозволять США Трампу перейти межу диктатури?

Зверніть увагу! У Міннеаполісі агент імміграційної служби ICE цього тижня застрелив 37-річну жінку під час протесту.

Особливо показово, що протести відбуваються саме в Міннесоті – традиційно консервативному штаті, де понад 90% населення – нащадки давніх мігрантів з Північної Європи.

Навіть у штатах з мінімальною кількістю мігрантів та суворим кліматом сотні тисяч людей виходять на вулиці протестувати проти дій міграційної служби, розуміючи, що це абсолютне свавілля.

Це демонструє, що американське громадянське суспільство не дозволить побудувати диктатуру, а Трампу доведеться бути значно скромнішим у своїх експериментах.

Усі опитування демонструють, що лише 7% американців підтримують безглуздя про Гренландію – це навіть не більшість MAGA-трампістів, бо на питання "навіщо нам Гренландія?" немає раціональної відповіді. Це показує вразливість Трампа,

– підкреслив Богданов.

Для України це абсолютно позитивна ситуація, бо максимальний тиск на Трампа утримує його від необдуманих дій, а воля американського народу – найефективніший інструмент стримування.

Особливо важливо, що протести відбуваються в Міннесоті – багатому індустріальному штаті, центрі металургії та видобутку залізної руди, який Трамп як прихильник американської індустріалізації не може ігнорувати.

"Така позиція штату дуже на користь, зокрема для стабілізації настроїв американського президента і певного повернення його до тями. Тому підтримуємо Міннесоту та Міннеаполіс і сподіваємося, що вбивця, який безпідставно застрелив беззахисну жінку, буде покараний, а американська демократія доведе, що існує не лише в кіно, а й у реальному житті", – підсумував Богданов.

Що ще відомо про ситуацію в США?