Місцева влада заявляє, що федеральні агенти заблокували доступ слідчих до місця вбивства. Про це пише видання The New York Times.

Які нові подробиці з'ясували журналісти?

На оприлюднених і перевірених журналістами кадрах видно, що 37-річний Алекс Джеффрі Претті тримав у руках мобільний телефон і знімав події, не проявляючи агресії. Попри це, один з агентів застосував перцевий газ, після чого чоловіка повалили на землю. Постріли пролунали вже після того, як його притиснули до тротуару.

Журналісти NYT зазначають, що на відео також зафіксовано, що зброя, яку офіційно приписують Претті, з'явилася в одного з агентів лише після затримання. Це суперечить заявам Міністерства внутрішньої безпеки США, яке раніше стверджувало, що чоловік становив загрозу, оскільки нібито йшов до агентів зі зброєю.

ЗМІ вдалося ідентифікувати загиблого. Він медбрат відділення інтенсивної терапії лікарні для ветеранів у Міннеаполісі. За словами його батька, Алекс приєднався до протестів через обурення діями федеральних імміграційних служб.

Після публікації відео в соцмережах розгорнулася хвиля критики та вимог провести незалежне розслідування. Заступник генпрокурора США Тодд Бланш підтвердив, що Міністерство юстиції розпочало федеральне розслідування.

Водночас керівник Бюро з боротьби зі злочинністю Міннесоти Дрю Еванс заявив, що після стрілянини федеральні агенти заблокували доступ місцевих слідчих до місця події. Через це влада штату подала позов, аби запобігти можливому знищенню доказів.

Що відомо про вбивство у Міннеаполісі та що цьому передувало?