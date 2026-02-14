Україна виграє цю війну, – президент Фінляндії заявив про стратегічну поразку Путіна
- Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Володимир Путін зазнав стратегічної поразки, оскільки Україна стала проєвропейською, а не російською.
- Стубб зазначив, що Росія не лише не запобігла розширенню НАТО, але й отримала членство Фінляндії та Швеції, а оборонні витрати Альянсу зростають.
Російський президент Володимир Путін уже зазнав стратегічної поразки у війні, якою підштовхнув Україну до Європи замість насаджування своєї політики.
Про це у рамках Мюнхенської безпекової конференції заявив президент Фінляндії Александр Стубб, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, повідомляє The Guardian.
Дивіться також Спільне виробництво дронів та 10 підприємств: перші результати зустрічей Зеленського у Мюнхені
Як Стубб пояснив свою позицію?
Президента Фінляндії під час його виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 13 лютого запитали, як на основі досвіду Фінляндії Україні варто "вирішити питання з Росією", на що він відповів, що не хоче радити щось у цьому.
Я не буду давати вам поради, але вважаю, що ви виграєте цю війну, і причина полягає в тому, що Путін зазнав стратегічної поразки,
– сказав він.
За його словами, Володимир Путін хотів зробити Україну російською, але вона навпаки стала проєвропейською. Також російський президент хотів запобігти розширенню НАТО, але отримав членство Фінляндії та Швеції у блоці.
Крім вищезгаданого, як зауважив Александр Стубб, Москва хотіла знизити оборонні витрати Альянсу, проте наразі вони зростають до 5%. Водночас Росія, на його думку, також має наразі незначні просування на фронті.
Він нагадав, що ще 12 років тому Росія захопила 12% української території, відтоді здобула ще 8%, а за останні два роки ще менше – лише 1%, своєю чергою Україна у грудні вбила 34 тисяч солдатів, яких їм ніким замінити.
"Тож моя відповідь – просто продовжуйте те, що робите, і наприкінці ви переможете і виграєте цю війну", – резюмував президент Фінляндії.
Які ще заяви пролунали на конференції?
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що з моменту повернення Трампа до Білого дому Європа була змушена посилити свою підтримку Києва та підхід до притягнення Володимира Путіна до відповідальності.
Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що "Росія хоче здаватися могутнім ведмедем у війні проти України, але насправді вона є садовим равликом", і що Україна і далі отримуватиме серйозну допомогу від партнерів.
Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії в Українському домі в Мюнхені заявив, що Росія навмисно б’є по цивільній інфраструктурі, використовуючи зброю терору.