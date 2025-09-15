Тіньова війна Путіна проти Заходу тільки загострюється, – The Telegraph
- Росія давно проводить гібридні воєнні операції проти Заходу.
- Захід має зробити конкретні кроки, щоб зупинити агресора.
Журналісти наголошують, що Росія постійно намагається напасти на членів НАТО, проводячи диверсії. Тож атака на Польщу була небезпечною, але не першою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Чого прагне Путін, випробовуючи Захід?
Російська розвідка з надзвичайною зухвалістю проводила гібридні воєнні операції проти Заходу після 2022 року, ідеться в статті.
Які диверсії робили росіяни проти Європи:
- планували диверсії проти європейських військових об'єктів, оборонних компаній, а також американських військових баз і персоналу в Європі;
- підклали вибухівку на вантажні літаки в Німеччині, які прямували до Сполучених Штатів та Канади;
- намагалися вбити Арміна Паппергера.
ЗМІ пояснює, яку мету мають росіяни:
Володимир Путін мріє про розпад НАТО та дискредитацію статті 5 установчого договору альянсу, в якій члени зобов'язуються розглядати напад на одного союзника як напад на всіх.
Те, що дрони залетіли в Польщу, означає, що Кремль наважився випробувати рішучість Заходу. І Захід реагує дуже кволо, особливо США.
Попри те, що НАТО зробило низку різких заяв, цього недостатньо – потрібні реальні кроки.
"Адміністрація Трампа має потужні карти, і вона повинна їх використовувати. Для початку Вашингтон повинен розсекретити будь-які розвідувальні дані щодо російських намірів, що стояли за атакою безпілотника, а також розвідувальні дані про інші кремлівські змови. І він повинен співпрацювати із союзниками, щоб вислати агентів російської розвідки. Західним країнам потрібно буде особливо пильно стежити за ймовірними спробами Росії втрутитися в майбутні парламентські вибори в Молдові пізніше цього місяця", – перелічили в медіа.
Також The Telegraph вважає, що США у координації із союзниками повинні посилити економічний тиск на Росію. Мова про вторинні санкції, спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту нафти. І про озброєння України ракетами, щоб Київ міг відповідати на атаки.
Висновок статті простий: якщо не зупинити Путіна зараз, ескалація продовжиться.
Росія потроху продавлює кордони ЄС
Зі схожою думкою кілька днів тому виступив Sky News. Там порівняли дії Путіна з нарізанням салямі, мовляв, невеликі, але постійні рухи сприяють поступовому просуванню Росії.
У Польщі запевняють, що їхня ППО була готова до атаки.
Але російські дрони залітали і в Румунію. У країні визнали, що БпЛА вдиралися в повітряний простір Румунії 11 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну.