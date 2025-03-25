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Геополітика Америка Путін все ще може застосувати ядерну зброю проти України, – розвідка США
25 березня, 18:02
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Путін все ще може застосувати ядерну зброю проти України, – розвідка США

Ірина Чеботнікова

Розвідувальні відомства США стурбовані загрозою ядерного удару по Україні. 25 березня стало відомо, що потенціал використання ядерної зброї проти Києва все ще є.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Наскільки реальна ядерна загроза для України

На слуханнях Комітету з розвідки Сенату щодо щорічної доповіді "Всесвітня загроза" виступили топрозвідники.

Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами углиб Росії продовжує викликати занепокоєння щодо того, що Путін може застосувати ядерну зброю,
– сказано у звіті.

Також у розвідці вважають, що Росія не може досягти повної перемоги, але зберігає динаміку у війні. А ще на Заході назвали найбільш успішний удар ЗСУ по Росії у 2025 році – він був у березні.

Цікаво, що оцінка розвідки суперечить наміру Трампа швидко укласти угоду про мир. "Росія та Україна можуть побачити більший стимул для продовження трирічного конфлікту", – ідеться в документі.

Коли у 2019 році розвідники висловили думку, відмінну від його власної, Трамп накинувся на них. Поки не відомо, яка реакція президента цього разу.