Боїться своїх же: Путін рекордно довгий час відмовляється від поїздок регіонами Росії

Президент країни-агресорки вже тривалий час не їздить регіонами Росії. Такої паузи у Володимира Путіна не було навіть в період пандемії COVID-19.

Детальніше про це йдеться в матеріалі "Агенство. Новости".

Дивіться також Маємо панувати над росіянами, – Буданов зробив гучну заяву про історію України

Як Путін встановив новий "рекорд"?

Востаннє диктатор виїжджав до регіонів ще в листопаді 2025 року. Тоді він відвідав Самару. І вже з того часу очільник Кремля відмовився від поїздок за межі регіонів, де розташовані його резиденції.

Як повідомляють журналісти, теперішня пауза триває вже 196 днів і стала найдовшою, навіть у порівнянні з періодом пандемії.

До речі, тоді найдовша перерва між поїздками Путіна становила 132 дні, а до повномасштабної війни в Україні паузи між його візитами зазвичай не перевищували 45 днів.

Куди ж таки їздить диктатор?

З початку 2026 року більшість публічних появ президента країни-агресорки відбувалася в межах Кремля, резиденції Ново-Огарьово, а також у Москві та Санкт-Петербурзі.

Де розташована одна з резиденцій очільника Кремля: дивіться на карті

Одним із перших його публічних заходів того року став закритий візит на різдвяну службу в храмі на території бази ГРУ "Сенеж" у Підмосков'ї. Також Путін відвідував студентів МФТІ в Долгопрудному та брав участь у заходах до річниці зняття блокади Ленінграда.

При цьому сама церемонія в Санкт-Петербурзі вперше проходила без присутності глядачів. Журналісти припускають, що скорочення поїздок може бути пов'язане з міркуваннями безпеки, зокрема на тлі повідомлень наприкінці 2025 року про нібито спробу атаки на резиденцію Путіна на Валдаї. Водночас деякі західні політики, зокрема Дональд Трамп, ставили під сумнів достовірність цих заяв.

А що із закордонними візитами?

Днями Володимир Путін буквально вперше виїхав за межі Росії. Протягом 19 – 20 травня відбувся його візит до Китаю. Там російського диктатора вітали на червоній доріжці з прапорами й почесною вартою.

За повідомленнями російських пропагандистських медіа, російський диктатор та лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали спільну заяву про поглиблення всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії.

Також сторони домовилися про реалізацію низки спільних проєктів, зокрема у сфері енергетики та інших ключових галузях. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що окрім енергетичних домовленостей було погоджено ще "дуже важливі" питання, однак деталей він не уточнив.

Цікаво! Політолог Роман Безсмертний звернув увагу на невербальну поведінку Путіна під час зустрічі з Сі, зазначивши, що російський лідер демонстрував надмірну показну прихильність і виглядав менш впевнено. За його словами, жести Путіна свідчили про залежну позицію: він поводився не як рівний партнер, а радше як той, хто просить підтримки.



Водночас Сі Цзіньпін тримався стримано й відсторонено, зберігаючи дистанцію під час спілкування та публічних виступів. На думку Безсмертного, попри офіційну риторику про союзництво, у поведінці китайського лідера можна було спостерігати бажання не надто зближуватися з Путіним.

А російський диктатор, як він не старався, конкретних економічних проривів досягти не зумів. На тлі відсутності практичних результатів і невизначеності щодо ключових енергетичних проєктів російський ринок відреагував негативно – акції "Газпрому" просіли приблизно на 3,5%.

Так, Путін, за оцінкою політтехнолога Михайла Шейтельмана, може вдатися до репресій щодо свого найближчого оточення, намагаючись таким способом утримати владу. Водночас експерт наголошує, що навіть такі кроки не гарантують успіху і можуть виявитися недостатніми для стабілізації його позицій.