Путін пропонував перевезти уран з Ірану до Росії: ЗМІ дізналися, що відповів Трамп

Президент Росії Путін запропонував лідеру США Трампу перевезти іранський уран до Росії. Така пропозиція утворилася в рамках угоди про припинення війни.

Про це повідомили в Axios. ЗМІ дізналися, чи погодився на це Дональд Трамп.

Чому Путін різко захотів отримати іранський уран?

Під час телефонної розмови між двома президентами, Путін пропонував перевести 450 кілограмів збагаченого на 60% урану до Росії. Такої кількості вистачить на створення понад 10 ядерних бомб.

Ця пропозиція надходила не вперше. Вона не була прийнята,

– зазначив американський чиновник.

Дональд Трамп відмовився від цього. Чиновник додав, що позиція США полягає в тому, що країні потрібно переконатися, що уран захищений.

У виданні зазначили, що Росія вже має статус ядерної держави та раніше зберігала низькозбагачений уран Ірану в межах ядерної угоди 2015 року. Вона входить до небагатьох країн, які технічно здатні прийняти й зберігати такий матеріал.

Що Іран планує робити з ураном?

Під час останнього раунду переговорів щодо ситуації на Близькому Сході, Іран відкинув пропозицію США передати уран і запропонував розбавляти його на власних об'єктах під наглядом МАГАТЕ.

Президент розмовляє з усіма – Сі Цзіньпіном, Путіним, європейцями, і він завжди готовий укласти угоду. Але це має бути хороша угода. Президент не укладає поганих угод,

– зазначив американський чиновник.

Трамп зауважив, що забезпечення іранського урану є однією з ключових воєнних цілей США та Ізраїлю, а глава Пентагону Піт Гегсет наголосив, що США мають низку варіантів щодо отримання контролю над радіоактивним елементом.

