Путін начебто готовий зупинити війну на нинішній лінії фронту, – FT

Financial Times пишуть, що Владімір Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії фронту. Однак, на думку європейських чиновників, очільник Кремля, ймовірно, використає цю поступку як приманку, щоб прийняти інші вимоги Росії та нав'язати їх Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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На які поступки готовий піти Путін

За інформацією джерел видання, Путін запропонував зупинити вторгнення в Україну по всій нинішній лінії фронту та відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських областей, які залишаються під контролем Києва.

Відтоді США висунули ідеї щодо можливого врегулювання, які передбачають визнання Вашингтоном анексії Криму і принаймні визнання фактичного контролю Кремля над тими частинами чотирьох областей, які він нині утримує.

У виданні зауважили, що ця пропозиція є першим офіційним сигналом того, що Путін ще в перші місяці війни три роки тому дав зрозуміти, що Росія може відмовитися від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення.

Проте європейські чиновники, обізнані з американськими зусиллями, спрямованими на припинення війни, застерігають, що Путін, ймовірно, використає цю поступку як приманку, щоб примусити Трампа погодитися на інші вимоги Росії та нав'язати їх Україні.

Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу,

– заявив один з чиновників.

Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков у коментарі виданню заявив, що "ведеться напружена робота" з американською стороною.

"Робота складна і займає багато часу, тому важко очікувати негайних результатів, і робота не може вестися публічно", – зазначив Пєсков.

Чи готова Україна прийняти умови США

Високопоставлені українські чиновники повідомили виданню, що вони готові прийняти деякі ідеї, висунутих Трампом і його командою, не уточнюючи, до яких саме.

Пропозиції США включають розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні, а також окремого військового контингенту, що не є членом НАТО, для допомоги в моніторингу припинення вогню вздовж демілітаризованої зони, що охоплює всю більш ніж 1000-кілометрову лінію фронту,

– розповіли у виданні.

Там додали, що миротворці працюватимуть спільно з українськими та російськими силами, які здійснюють моніторинг перемир'я по обидва боки так званої лінії зіткнення.

Якими можуть бути умови потенційної мирної угоди

Згідно з потенційною угодою, Україна зобов'язалася б не повертати окуповану Росією територію силою, а Росія погодилася б зупинити повільне просування своєї армії.

Крім того, Росія відкинула деякі пропозиції США, зокрема військову присутність країн НАТО в Україні.

Однак люди, знайомі з цим питанням, кажуть, що Путін потенційно був би готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями – Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою, якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають її контроль над Кримом і заборонять Україні вступати до НАТО.

Хоча в 2020 році Путін вніс зміни до Конституції, що забороняють Росії відмовлятися від претензій на свою територію, Костянтин Ремчуков, редактор прокремлівської газети, зазначив у своїй колонці, опублікованій у неділю, 20 квітня, що Москва може припинити бойові дії, як тільки витіснить українські війська з Курська.

Коли вони звільнять останні пів відсотка, тоді війська можуть зупинитися, де б вони не знаходилися, коли до них дійде ця новина,

– пише Ремчуков.

У виданні також зазначають, що Трамп до 30 квітня хоче укласти угоду між Україною та Росією, щоб із гордістю заявити, що закінчив війну за 100 днів.

Зверніть увагу! Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков, коментуючи інформацію FT російським пропагандистам заявив, що "зараз публікується багато фейків, у тому числі їх публікують і шановні видання". Тому він сказав, що "слухати треба лише першоджерела".

До слова, висловився щодо цього матеріалу і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що до 23 квітня буде потік фейків і "інсайдів" щодо мирних переговорів для плутанини у різних медіа.

За словами лейтенанта, деякі "зливи" є частиною інформаційних операцій. Тому він дав просту пораду – не вірити анонімним джерелам медіа в ці дні взагалі, або "хоча б не вірити на 99%".