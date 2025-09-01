Воєнний злочинець Володимир Путін цими днями перебуває із візитом у Китаї для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва. На полях заходу диктатор не забув видати чергову порцію брехні про російсько-українську війну.

Так, під час виступу на засіданні Ради глав держав-членів ШОС Володимир Путін повторив свою традиційну тезу про те, що для встановлення довгострокового миру мають бути усунуті "першопричини української кризи", передає 24 Канал.

Дивіться також Зустрічали червоною доріжкою та почесним караулом: Путін прибув у Китай

Що наговорив Путін про війну в Україні?

Очільник Кремля цинічно зауважив, що "криза" в Україні виникла "не внаслідок нападу Росії", а через нібито спровокований Заходом держпереворот у Києві.

Диктатор наголосив, що, мовляв, постійні спроби Заходу втягнути Україну в НАТО також серед основних причин конфлікту.

Він брехливо зазначив, що Росія у питанні "української кризи", буцімто, дотримується підходу, що жодна країна не може гарантувати свою безпеку за рахунок іншої.

Не забув Володимир Путін згадати й за саміт в Алясці, де 15 серпня президент США зустрічав його оплесками і червоною доріжкою. Політик висловив сподівання, що досягнуте на Алясці "розуміння" відкриє дорогу до миру в Україні.

Зверніть увагу! 31 серпня – 1 вересня у місті Тяньцзінь проходить саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). За словами аналітиків, Путін використає цей захід, аби узгодити із Сі Цзіньпіном позицію щодо війни в Україні на тлі спроб США домогтися її завершення.

Що відомо про останні заяви Кремля щодо війни в Україні?