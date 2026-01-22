"Всі в цьому залі – зірки": Трамп у Давосі підписав статут Ради миру та назначив себе головою

Президент США Дональд Трамп підписав статут Ради миру. Це надало їй статус міжнародної організації.

Трамп вважає, що ця організація допоможе розв'язати чимало конфліктів. Про це стало відомо під час зустрічі з лідерами держав-учасниць, передає Clash Report.

Хто увійшов у Раду миру?

Дональд Трамп офіційно підписав статут Ради миру та представив країни, які стали частиною організації.

До першої групи так званих "видатних членів" Ради миру увійшли:

Бахрейн,

Марокко,

Аргентина,

Вірменія,

Азербайджан,

Бельгія,

Болгарія,

Єгипет,

Угорщина,

Індонезія,

Йорданія,

Казахстан,

Косово,

Монголія,

Пакистан,

Парагвай,

Катар,

Саудівська Аравія,

Туреччина,

Об'єднані Арабські Емірати,

Узбекистан.

Звертаючись до представників цих країн, Трамп наголосив на їхній ролі в новоствореній структурі. За його словами, всі учасники є "зірками" та "друзями" США, які відіграють важливу роль у міжнародному діалозі. Головою організації став сам американський президент.

Очікується, що Рада миру займатиметься питаннями глобальної безпеки, співпраці між державами та врегулювання міжнародних конфліктів.

Що відомо про Раду миру?