"Всі в цьому залі – зірки": Трамп у Давосі підписав статут Ради миру та назначив себе головою
- Президент США Дональд Трамп підписав статут Ради миру, надаючи їй статус міжнародної організації, і став її головою.
- До Ради миру увійшли держави, такі як Бахрейн, Марокко, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бельгія та інші, які відіграватимуть важливу роль у міжнародному діалозі.
Президент США Дональд Трамп підписав статут Ради миру. Це надало їй статус міжнародної організації.
Трамп вважає, що ця організація допоможе розв'язати чимало конфліктів. Про це стало відомо під час зустрічі з лідерами держав-учасниць, передає Clash Report.
Хто увійшов у Раду миру?
Дональд Трамп офіційно підписав статут Ради миру та представив країни, які стали частиною організації.
До першої групи так званих "видатних членів" Ради миру увійшли:
- Бахрейн,
- Марокко,
- Аргентина,
- Вірменія,
- Азербайджан,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Єгипет,
- Угорщина,
- Індонезія,
- Йорданія,
- Казахстан,
- Косово,
- Монголія,
- Пакистан,
- Парагвай,
- Катар,
- Саудівська Аравія,
- Туреччина,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Узбекистан.
Звертаючись до представників цих країн, Трамп наголосив на їхній ролі в новоствореній структурі. За його словами, всі учасники є "зірками" та "друзями" США, які відіграють важливу роль у міжнародному діалозі. Головою організації став сам американський президент.
Очікується, що Рада миру займатиметься питаннями глобальної безпеки, співпраці між державами та врегулювання міжнародних конфліктів.
Що відомо про Раду миру?
За даними ЗМІ, Дональд Трамп створює Раду миру і вимагає від країн членського внеску у розмірі 1 мільярда доларів готівкою. Статут організації надає Трампу необмежені повноваження, включаючи контроль над грошима і призначення наступника, що викликало критику з боку дипломатів.
Глава США запропонував також Путіну увійти до організації. Володимир Путін отримав запрошення до Ради миру, яку створює Дональд Трамп. Москва вивчає запрошення і сподівається на контакти з Вашингтоном для з'ясування деталей.
Дональд Трамп запропонував створення Ради миру для врегулювання російсько-української війни, він критикував ООН за неефективність. Однією з ключових тем форуму в Давосі стала не Україна, а загострення навколо Гренландії та створення нової платформи для переговорів.