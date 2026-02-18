Ватикан не прийняв запрошення до Ради миру від Трампа, – Reuters

Кардинал П’єтро Паролін 17 лютого заявив, що Ватикан відмовляється від запрошення до Ради миру. Він додав, що врегулюванням кризових ситуацій має займатися ООН.

Італія та ще деякі країни ЄС заявили, що їхні представники планують бути присутніми на першому засіданні Ради миру у Вашингтоні 19 лютого, на якому обговорюватиметься відбудова Гази. Про це повідомили в Reuters.

Чому Ватикан відмовився від запрошення?

Головний дипломатичний представник Ватикану кардинал П’єтро Паролін заявив, що країна не братиме участі в Раді миру. Він додав, що причина відмови, це "особливий характер Ради, який, очевидно, не властивий іншим державам". За його словами, саме ООН має займатися врегулюванням конфліктів.

Одне з питань, що викликає занепокоєння, полягає в тому, що на міжнародному рівні саме ООН має, перш за все, вирішувати кризові ситуації. Це один із пунктів, на якому ми наполягали,

– заявив Паролін.

У виданні також зазначили, що багато експертів з прав людини стверджують, що керівництво Трампом Радою з нагляду за справами іноземної території нагадує "колоніальну структуру". Вони також занепокоєні тим, що така ідея може практично "підірвати ООН".

Нагадаємо, що Дональд Трамп у Давосі заявив про створення Ради миру. До списку країн-учасниць вже увійшли Угорщина, Вірменія, ОАЕ, Єгипет і багато інших країн. Організацію очолить сам президент США. Натомість Україна обережно ставиться до вступу в Раду миру Трампа, наголошуючи на важливості рівноправних умов та детальному аналізі пропозицій.

