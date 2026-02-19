Не зміг вимовити Азербайджан і зізнався, що не любить чоловіків: Трамп провів першу Раду миру

У Вашингтоні відбулося перше засідання Ради миру за участі Дональда Трампа та міжнародних лідерів. Президент США зробив серію заяв щодо Ірану, ролі союзників у стабілізації регіону та можливу угоду найближчим часом.

Трамп також пожартував про Нобелівську премію миру. Про це стало відомо з трансляції першого засідання Ради Миру.

Які заяви зробив Трамп?

Президент США Дональд Трамп та інші світові лідери прибули на перше засідання Ради миру. Відкриваючи захід, американський лідер назвав Раду миру свою найважливішою справою, а присутніх іноземців – "неймовірними друзями"

На зустріч прибули високопосадовці та міжнародні представники, зокрема держсекретар Марко Рубіо, Джаред Кушнер, Тоні Блер та президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Трамп навіть пожартував щодо Інфантіно: "Тут усі – глави держав, окрім Джанні. Але він – глава футболу, тож це теж непогано. Мабуть, мені подобається твоя робота найбільше".

Під час виступу Трамп зробив низку гучних заяв – про переговори з Іраном, контакти з Владіміром Путіним, союзників США та можливу угоду найближчим часом. Його промова супроводжувалася як політичними сигналами, так і жартами.

Підтримка Орбана

Під час виступу Трамп також згадав прем’єра Угорщини Віктор Орбан, назвавши його "сильним союзником і політиком, який підтримує мирні ініціативи".

Вони не можуть мати ядерну зброю, – Трамп про Іран

Особливу увагу Трамп приділив Ірану, заявивши про можливість швидких рішень.

Ми можемо піти далі – а можемо і ні. Можливо, ми укладемо угоду. Ви дізнаєтесь про це, ймовірно, протягом наступних 10 днів. Вони не можуть мати ядерну зброю – їм це було сказано дуже чітко. Вони повинні укласти угоду. Якщо цього не станеться – стануться погані речі,

– сказав Трамп.

Про контакти з Путіним

Трамп згадав переговори свого спецпредставника зі російським лідером:

"Він поїхав до Путіна. Він його не знав – я організував зустріч. Я подзвонив: "Як там Стів?" – "Він усе ще всередині". Їхня зустріч тривала чотири години. Це талант", – розповів президень США.

Я не люблю молодих, красивих хлопців, – Трамп

Один із моментів виступу викликав посмішки в залі. Трамп раптово заявив: "Мені не подобаються молоді, красиві чоловіки".

Контекст цієї фрази він не пояснив, однак аудиторія сприйняла її як жарт.

Знову "Azer-bijan"

Говорячи про міжнародних партнерів, Трамп знову неправильно вимовив назву Азербайджану – "Azer-bijan". Водночас він заявив, що лідери Азербайджану та Вірменії нібито зблизилися.

"Я думаю, вони стали друзями. Не знаю, чи можна це казати – але думаю, що так", – сказав Трамп.

Жарт про Нобелівську премію

Під час оголошення про майбутній захід у Норвегії Трамп пожартував:

Коли я побачив записку – "Я радий оголосити, що Норвегія…" – подумав, що вони дадуть мені Нобелівську премію. Нарешті вони все зробили правильно. Але ні – це менш захопливо. Але мені байдуже до Нобелівської премії. Я дбаю про порятунок життів,

– сказав Трамп.

Зазначимо, що окрім самого Трампа, на засіданні виступатимуть держсекретар США Марко Рубіо, американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, постпред США в ООН Майк Волтц, колишній британський прем'єр Тоні Блер, представник Ради миру в Газі, болгарський дипломат Нікола Младенов.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після консультацій з Кремлем вирішив не брати участі у засіданні. І відправив замість себе очільника МЗС Білорусі Максима Рижкова.

Як інші країни Європи ставляться до Ради миру Трампа?