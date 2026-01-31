Дуже боляче реагує, – ексглава розвідки зауважив маніпуляції Китаю щодо допомоги РФ з ракетами

Китай відкидає закиди, що допомагає Росії у створенні ракет "Орешник". Пекін завжди займав таку позицію, що не підтримує будь-яку війну та агресію, не бере в ній безпосередню участь, але на практиці ситуація дещо інша.

По це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що Китай проводить військові навчання спільно з Росією і КНДР, відпрацьовує модель дій в Південно-Східній Азії, де росіяни беруть активну участь в підтримці зазіхань Пекіна на цей регіон, зокрема передбачаючи можливість проведення операції щодо Тайваню.

Дивіться також "Не можемо зупинити": як росіяни змогли модернізувати дрони для атак по Україні

Китайські компоненти в російській зброї: як поводитись Україні?

Росія підтримує Китай, а він, мотивуючи тим, що в нього є бізнесові інтереси, закупає у неї нафтопродукти. Нафта – один зі стратегічних ресурсів Росії для фінансування російської армії. Як наголосив генерал армії, від Китаю, Індії та низка інших країн Кремль отримує десятки мільярдів доларів. Ці гроші росіяни спрямовують як раз на військові потреби.

"Другий складник – це товари, які використовуються для формування систем озброєння, особливо високоточних. Китай у своїх виробництвах вже мають чіпи, плати, робототехніку різних типів, які продає начебто як цивільні засоби, а вони чітко передбачені для військових цілей", – підкреслив Маломуж.

Зі слів ексочільник СЗР, сьогодні Китай може похвалитися якісними системами управління, шифрування, наведення. Він наголосив, що китайці тепер мають високотехнологічну зброю.

В цій ситуації Китай маніпулює, хитрить. Треба під час обстрілів треба виявляти компоненти запущених ракет китайського виробництва, назви конкретних фірм і тоді робити демарш. Краще робити це оперативним шляхом, бо Китай дуже боляче реагує на оприлюднення цього в пресі,

– пояснив Маломуж.

Як наголосив генерал армії, необхідно фіксувати випадки використання росіянами у їхній зброї, не лише ракетах, а й дронах китайські запчастини, показувати це на широкий загал, процесуально документувати ці випадки.

"Китай опосередковано підтримує програми, які формують ударні групи по Україні, надає комплектуючі для дронів, якими щодня завдають ударів, а також компоненти до ракет. Це виробництво 2025 – 2026 років", – озвучив Маломуж.

Колишній керівник СЗР підсумував, що через контрабанду, фірми-посередники у російських зразках є запчастини з США, Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції, Японії, Південної Кореї, Тайваню. Маломуж зауважив на тому, що необхідно документувати це, пред’являти своїм партнерам і покласти край цьому.

Зауважте! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло наголосив, що в цій ситуації слід впроваджувати санкції проти Китаю. Він озвучив, що саме за його сприяння Росія наростила виробництво ракет і переконаний, що Пекін прагне, щоб російсько-українська війна продовжувалася далі.

Як Китай допомагає Росії?