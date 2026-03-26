Taurus можна не чекати: Мерц пояснив, чому не виконав обіцянку, яку давав Україні

На зустрічі уряду з Бундестагом канцлер Німеччини пояснив, чому поставки далекобійних ракет не допоможуть Україні. Перед обранням на посаду канцлера він обіцяв надати їх, якщо Росія не припинить війну.

Про причини такого рішення повідомляє ZDFheute nachrichten.

Чому Мерц передумав надавати Україні ракети Taurus??

Він називає кілька причин, які вплинули на зміну його позиції. Одна з них – недооцінка ним кількості Taurus, які можна було передати. Також канцлер Німеччини вважає, що наразі важливою проблемою України є нестача фінансів, яку не вирішити наданням додаткових видів озброєння.

Він заявив, що в України немає проблем з нестачею далекобійної зброї, бо вона має в своєму арсеналі ефективніші засоби, ніж невелика кількість Taurus, які все-одно не змінять ситуацію. Мерц також підкреслив, що на сьогоднішній день Україна завдяки своєму розвитку технологічного процесу озброєна так добре, як ніколи раніше.

Чому Україні потрібні Taurus?

Вперше чутки про можливу передачу Україні Taurus з'явились ще навесні 2023 року. Експерти зі зброї говорять, що німецько-шведські крилаті ракети повітряного базування Tauru – це практично аналог британо-французької розробки Storm Shadow / SCALP-EG, проте, на відміну від неї має лише один варіант дальності – понад 500 кілометрів.

Taurus має особливо потужну проникаючу бойову частину, яку можна запрограмувати на підрив навіть на конкретному поверху будівлі. Ракета зроблена за допомогою стелс-технологій, які допомагають їй бути невидимою для ворожих систем ПРО, дозволяють летіти без підтримки GPS та систем супутникового наведення. Радіус ракети – одна з головних переваг, бо дозволить завдавати потужних і точних ударів з безпечних дистанцій поза зоною ураження російської ППО.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу пояснив, чому ракета Taurus така ефективна. Він зазначає, що є різні модифікації цієї ракети. Бетонобійна, у якій спершу вибухає одна частина, а потім – друга. Вона допомагає пробивати укріплені бункери, командні пункти, склади боєприпасів. Є зі зменшеним об'ємом боєголовки, що збільшує дальність польоту. Він називає Taurus дуже потужною далекобійною зброєю.

Що відомо про обіцянки надати Taurus?