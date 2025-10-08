Упродовж останнього часу Трамп неодноразово згадував за ракети "Томагавк" для України. Ситуація тут складніша, ніж здається.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, фактично Трамп дійсно може передати Україні ракети "Томагавк". Однак не все так просто.

Чи отримає Україна ракети "Томагавк"?

Як наголосив Саакян, політична ситуація Трампа зі шатдауном у США спонукає його ухвалити таке рішення. Потім він буде скаржитися, що конгресмени блокують бюджет. Також він неодноразово вже називав Росію "паперовим тигром", що явно дратує Кремль.

Він це робить свідомо, бо таким є його політико-інформаційний інструмент внутрішньополітичної боротьби. Серед його прихильників 80%+ ставляться погано до Путіна та Росії. І 51%+ – позитивно до підтримки України. Ще 3-4 місяці тому їх було всього 30%. Серед MAGA зростають проукраїнські настрої. І Трампу треба на це реагувати,

– зазначив Саакян.

Утім, через певний час Україна зіштовхнеться з іншою проблемою. Вже щось схоже відбувалося кілька місяців тому. Тоді звичайні американці та й представники тамтешньої влади щиро дивувалися, що війна ще триває. Вони ж чули, що Трамп говорив за переговори. А самі за війною не стежать. Те саме може бути і з "Томагавками".

Трамп створює інформаційний привід, яки позитивно впливає на його рейтинг. Він ще неодноразово згадає за "Томагавки". Однак при ньому дійсно можуть їх передати. І ця позиція посилює нас. Це краще, ніж розмови про припинення допомоги. Негативний момент – це не свідчить, що Трамп відмовився від ідеї поторгуватися з Росією. Просто він тепер жорсткіше заходить. Але домовитися з Росією може бути його ціллю,

– пояснив Саакян.

Також Трамп може передати Україні, умовно, всього одну пускову установку та 4-8 ракет "Томагавк" до неї. Тоді сам факт передачі буде. Але навряд чи це сильно вплине на ситуацію.

"Томагавки" для України: коротко