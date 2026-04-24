Новий антирекорд Путіна: чому у Росії падають рейтинги диктатора

За даними Всеросійського центру вивчення суспільної думки, 24,1% росіян не довіряють Володимиру Путіну. Також 23,3% респондентів не схвалюють його роботу на посаді президента Росії.

Це максимальні показники від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє "Агентство".

Про що свідчать опитування?

Порівняно з минулим тижнем рівень схвалення діяльності Путіна впав на 1,1% і досяг 65,6%. Рівень довіри до Путіна також знизився на 1% – до 71%.

За словами джерела видання "Медуза" в одному з лояльних до російської влади ЗМІ, від політичного блоку адміністрації Путіна надійшла рекомендація у публікаціях посилатися на рейтинг диктатора, який надав Фонд "Громадська думка" (ФОМ) або ж взагалі не повідомляти про це.

Відповідно до даних ФОМ, 76% опитаних росіян вважають, що так званий очільник Кремля працює на своїй посаді "швидше добре", а 74% довіряють йому.

Сім тижнів поспіль фіксується падіння рейтингів кремлівського диктатора. Політтехнолог, який співпрацює з адміністрацією Путіна, назвав причини зниження підтримки. За його словами, це блокування Telegram та обмеження мобільного інтернету, а також зростання цін та втома росіян від війни.

Цікаво, що навіть пропагандисти критикують Кремль. Невдоволення Путіним зростає на тлі збільшення атак українських дронів по стратегічних об'єктах у Росії. Адже російська влада демонструє свою безпорадність у захисті країни.

