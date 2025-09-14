Оточення російського президента Володимира Путіна здебільшого складається з людей пенсійного віку, які сумують за Радянським Союзом. Таким чином Росія перетворюється на режим, де молоде покоління не має впливу.

Скільки років найближчим соратникам Путіна?

У виданні зазначають, що серед оточення Володимира Путіна чиновники та військові помітно постарішали. Зокрема, голові Генштабу Росії Валерію Герасимову вже 70 років, проте Путін не поспішає його звільняти.

Герасимов очолює Генштаб уже 13 років – найдовше з часів царської Росії. Попри такий тривалий термін служби, Путін не відзначив генерала публічною повагою, обмежившись лише нагородженням орденом.

Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі Дара Массікот відзначила, що така стриманість нетипова: у російській армії шанованих генералів зазвичай відкрито вітають і навіть дають їм прізвиська. Водночас Пентагон раніше визнавав авторитет Герасимова серед оточення Путіна.

The Times наголошує, що нещодавній проліт російських дронів над Польщею вписується у стратегію контрольованого тиску на Європу, яку реалізує Герасимов. Представник НАТО назвав інцидент "і безрозсудним, і обережним одночасно", зазначаючи, що Росія постійно перевіряє межі своїх можливостей.

Водночас ставлення до Герасимова всередині армії помітно змінилося: у день його 70-річчя на форумах і в соцмережах його називали "могильником армії" та "головним недоумком", а також згадували ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі, натякаючи на його "справжнє місце".

The Times пише, що Герасимов беззаперечно виконує накази Путіна і не відстоює позицію солдатів перед Кремлем. Він не заперечував проти повномасштабного вторгнення в Україну й очолив стратегію "брутальної сили", яка мала змусити Київ до поступок, але призвела до катастрофічних для Росії втрат – понад мільйон загиблих та поранених, знищені елітні підрозділи та більшість танків.

Журналісти підкреслюють, що критика Герасимова відображає глибшу напругу у кремлівській системі влади. Путін, якому вже 72 роки, оточує себе старими кадрами, а молодші лідери майже не залучені.

Окрім Герасимова, в "пенсіонерський блок" входить також і 75-річний глава МЗС Росії Сергій Лавров, який давно хотів піти у відставку, але залишається на посаді. Силовий блок контролюють також люди пенсійного віку – від 73-річного директора ФСБ Олександра Бортнікова до 71-річного керівника Росгвардії Віктора Золотова.

Тож Путін, якому вже виповнилося 72 роки, займає ізольовану позицію і тримається за ветеранів, а нового покоління лідерів не знає.

Серед молодших чиновників поодинокі винятки: прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, якому 59 років, перший віцепрем'єр Денис Мантуров – 56 років, міністр фінансів Антон Силуанов – 62 роки, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна – 61 рік, а наймолодший – міністр промисловості Антон Аліханов, якому 38 років.

На відміну від покоління Путіна, ці люди не є реліктами радянської епохи, які сумують за часами супердержави. Вони також турбуються про довгострокову перспективу, бачачи стагнацію економіки та ризик перетворення країни на васала Китаю,

– пише The Times.

Один із політичних оглядачів з Росії зазначив виданню, що наразі жоден із представників молодшого покоління "не має реального впливу на загальний напрямок руху" режиму Кремля. Робота цих людей полягає лише в тому, щоб "творити дива, коли цього вимагає бос, що теж їх дратує".

Однак наразі ніхто нічого не може вдіяти. Адже Путін не тільки є конституційно недоторканним, але й залишається у безпеці, доки силові структури залишаються лояльними до нього.

