Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Times.

Сколько лет ближайшим соратникам Путина?

В издании отмечают, что среди окружения Владимира Путина чиновники и военные заметно постарели. В частности, главе Генштаба России Валерию Герасимову уже 70 лет, однако Путин не спешит его увольнять.

Герасимов возглавляет Генштаб уже 13 лет – дольше всего со времен царской России. Несмотря на такой длительный срок службы, Путин не отметил генерала публичным уважением, ограничившись лишь награждением орденом.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот отметила, что такая сдержанность нетипична: в российской армии уважаемых генералов обычно открыто приветствуют и даже дают им прозвища. В то же время Пентагон ранее признавал авторитет Герасимова среди окружения Путина.

The Times отмечает, что недавний пролет российских дронов над Польшей вписывается в стратегию контролируемого давления на Европу, которую реализует Герасимов. Представитель НАТО назвал инцидент "и безрассудным, и осторожным одновременно", отмечая, что Россия постоянно проверяет пределы своих возможностей.

В то же время отношение к Герасимову внутри армии заметно изменилось: в день его 70-летия на форумах и в соцсетях его называли "могильщиком армии" и "главным недоумком", а также упоминали ордер Международного уголовного суда в Гааге, намекая на его "истинное место".

The Times пишет, что Герасимов беспрекословно выполняет приказы Путина и не отстаивает позицию солдат перед Кремлем. Он не возражал против полномасштабного вторжения в Украину и возглавил стратегию "грубой силы", которая должна была заставить Киев к уступкам, но привела к катастрофическим для России потерям – более миллиона погибших и раненых, уничтожены элитные подразделения и большинство танков.

Журналисты подчеркивают, что критика Герасимова отражает более глубокое напряжение в кремлевской системе власти. Путин, которому уже 72 года, окружает себя старыми кадрами, а молодые лидеры почти не вовлечены.

Кроме Герасимова, в "пенсионерский блок" входит также и 75-летний глава МИД России Сергей Лавров, который давно хотел уйти в отставку, но остается на должности. Силовой блок контролируют также люди пенсионного возраста – от 73-летнего директора ФСБ Александра Бортникова до 71-летнего руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

Поэтому Путин, которому уже исполнилось 72 года, занимает изолированную позицию и держится за ветеранов, а нового поколения лидеров не знает.

Среди младших чиновников единичные исключения: премьер-министр России Михаил Мишустин, которому 59 лет, первый вице-премьер Денис Мантуров – 56 лет, министр финансов Антон Силуанов – 62 года, глава Центробанка Эльвира Набиуллина – 61 год, а самый молодой – министр промышленности Антон Алиханов, которому 38 лет.

В отличие от поколения Путина, эти люди не являются реликтами советской эпохи, которые скучают по временам супердержавы. Они также беспокоятся о долгосрочной перспективе, видя стагнацию экономики и риск превращения страны в вассала Китая,

– пишет The Times.

Один из политических обозревателей из России отметил изданию, что пока ни один из представителей младшего поколения "не имеет реального влияния на общее направление движения" режима Кремля. Работа этих людей заключается лишь в том, чтобы "творить чудеса, когда этого требует босс, что тоже их раздражает".

Однако пока никто ничего не может сделать. Ведь Путин не только является конституционно неприкосновенным, но и остается в безопасности, пока силовые структуры остаются лояльными к нему.

