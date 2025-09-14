Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Навчання Росії та Білорусі "Запад-2025": чи наважиться Путін атакувати НАТО і до чого тут ядерка

Що у WP пишуть про стратегію російського диктатора?

Експерти й колишні західні чиновники зазначають, що теплий прийом у Китаї та відсутність жорсткої реакції США підштовхнули Путіна до прискорення зусиль із придушення України та розколу колись міцного трансатлантичного альянсу.

Аналітики підкреслили, що останнім знаком трансатлантичних суперечностей стали заяви Трампа, який применшив значення вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп заявив, що близько 20 російських дронів, які порушили повітряний простір, могли бути помилкою. Водночас європейські лідери назвали це навмисною перевіркою оборони та єдності НАТО.

Після саміту на Алясці Путін поводиться так, ніби отримав повну свободу дій. Він ігнорує будь-які розмови про припинення вогню, розширює військові операції та користується політичною підтримкою своїх друзів – Сі Цзіньпіна, Нарендри Моді та Кім Чен Ина,

– каже колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

Колишній глава МЗС Литви Ґабріеліус Ландсберґіс зауважив, що Путін робить ставку на слабкість Європи, байдужість Америки й постійно тисне заради своїх цілей, які виходять далеко за межі України. Про це свідчать агресивні дії проти Польщі. "Його наміри йдуть далі, питання лише – де він зупиниться", – резюмував політик.

З часу саміту на Алясці Росія завдала удару по американському заводу в західній Україні, по офісах Єврокомісії та Британської ради у Києві, по операції з розмінування Данської ради у справах біженців (загинули двоє людей), а також здійснила дронове вторгнення в польський повітряний простір. У видання зазначили, що таким чином Москва робить ставку на "кампанію покарання" та випробовує витримку Заходу.

Кремль переконаний, що, посиливши військовий тиск найближчими місяцями, зможе змусити Україну капітулювати,

– вважають аналітики.

Водночас економічний тиск на Росію лише зростає. Війна стає дедалі дорожчою, а бюджетні доходи різко падають, витрати на армію зростають. Опитування "Левада-центру" показало: 66% росіян виступають за переговори, а лише 27% – за продовження війни.

Що відомо про загострення напруги в Європі?