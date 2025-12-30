"Атака на резиденцію" Путіна у Валдаї: як реагує світ на чергову брехню Росії

Кремль 29 грудня видав цинічну заяву, що, мовляв, українські дрони намагалися атакувати резиденцію Володимира Путіна у Валдаї, що у Новгородській області. Свою відверту брехню російська влада намагається розносити світовим лідерам, зокрема президенту США Дональду Трампу.

24 Канал зібрав, що говорила українська влада, а також світові лідери про пропагандистську маніпуляцію Москви з "атакою резиденції" Путіна.

Як з'явилася новина про "атаку на резиденцію" Путіна у Валдаї?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня заявив, що Україна нібито вночі атакувала безпілотниками державну резиденцію "Ужин" президента Росії Володимира Путіна в Новгородській області. За його словами, російська сторона нібито знищила 91 безпілотник.

Лавров також пригрозив ударом у відповідь, зазначивши, що "об'єкти та час такої атаки вже визначені".

Крім того, він заявив, що переговорна позиція Росії "буде переглянута з урахуванням", як він висловився, остаточного переходу "київського режиму" до політики державного тероризму.

За словами Лаврова, інформації про постраждалих або завдані збитки наразі не надходило.

Цікаво, що буквально відразу Путін побіг повідомляти Трампу про "атаку на резиденцію" у Валдаї, що, за словами російського президента, обурило лідера США.

Чому ця інформація росіян є неправдивою?

Російське Міноборони зранку 29 грудня у зведенні писало, що на Новгородську область тієї ночі летіло лише 18 безпілотників. Саме така кількість вказана як перехоплена та знищена, хоча достовірність подібних цифр залишається сумнівною.

Згодом губернатор Новгородської області Олександр Дронов повідомив, що, крім 18 БпЛА, було збито ще 23. Таким чином, загальна кількість безпілотників становить 41, але аж ніяк не 91, про які заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Отже, йдеться не про плутанину в цифрах, а про свідоме перекручування фактів.

Також під сумнів заяви Лаврова поставили й самі росіяни. Жителі Валдая, де розташована резиденція Путіна "Ужин", повідомили, що вночі 29 грудня не чули роботи ППО, яка б збивала 91 безпілотник.

А телеграм-канал SOTA зазначає, що дрони повинні були б перетнути особливо захищені зони, що робить атаку малоймовірною.

Таким чином, у Кремлі, ймовірно, намагаються створити додатковий важіль впливу на Дональда Трампа, який до цього заявляв, що не можна ігнорувати серйозні атаки України по території Росії. Окрім того, Росія також цим прагне виправдати свої терористичні атаки по Україні та загалом призупинити мирний процес.

Як відреагували в Україні на цинічні заяви Росії?

Володимир Зеленський заявив, що Росія поширює неправду про буцімто атаку на резиденцію Путіна. За словами президента, у Кремлі не зацікавлені у завершенні війни, і саме тому шукають приводи для нових інформаційних атак і загострення.

Своїми заявами росіяни намагаються створити підґрунтя для подальших дій. Йдеться, зокрема, про можливу підготовку ударів по столиці, по урядових та державних установах.

Так, президент згадав ракетний удар по Кабінету Міністрів у вересні. Він також закликав усіх бути максимально обережними.

Також прокоментував заяви Москви й український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що ці російські маніпуляції сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу.

Звичайна російська тактика: звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам,

– пояснив глава МЗС.

Що писали світові лідери про російську брехню з атакою?

Сполучені Штати

Дональд Трамп під час розмови з журналістами сказав, що наразі не знає подробиць ситуації з атакою резиденції Володимира Путіна у Валдаї.

Я щойно про це почув, але детально не в курсі. Це було б дуже прикро,

– зауважив Трамп.

Водночас американський лідер розповів пресі, що під час їхньої ранкової розмови з Путіним останній повідомив, що на нього нібито здійснили напад.

Дональд Трамп в контексті цього випадку нагадав, що саме він свого часу зупинив запуск "Томагавків".

Одне діло – вести наступальні дії, зовсім інше – атакувати його особистий дім. Зараз точно не час для подібних кроків,

– висловився очільник Білого дому.

Загалом Трамп також підкреслив, що саму інформацію про атаку він дізнався особисто від російського диктатора.

Литва

29 грудня, МЗС Литви різко розкритикувало заяви Москви про нібито атаку України на резиденцію президента Путіна.

У Вільнюсі переконані, що це "операція під чужим прапором", яка слугує підґрунтям для виправдання нових ударів по Україні та намагається зірвати міжнародні домовленості. Литовські дипломати наголосили, що подібні сценарії Кремль вже використовував раніше.

Нічого нового. Ми пам'ятаємо невдалу "атаку безпілотників" на Кремль (03.05.2023). Путін не лише планує масовану атаку на Київ, він має на меті саботувати досягнення, узгоджені вчора в Мар-а-Лаго,

– заявили в МЗС.

ОАЕ

У МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів написали, що "рішуче засуджують спробу ганебного нападу на резиденцію Володимира Путіна, президента Росії", і загрозу, яку він становить для безпеки та стабільності.

Міністерство закордонних справ ОАЕ також підтвердило "солідарність з президентом Росії, а також з урядом та народом цієї країни". МЗС написало про "непохитне неприйняття ОАЕ всіх форм насильства, спрямованих на підрив безпеки та стабільності".

Пакистан

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шафир написав у соцмережі Х, що Ісламабад засуджує повідомлення про "напад на резиденцію Володимира Путіна".

Такий мерзенний вчинок становить серйозну загрозу миру, безпеці та стабільності, особливо в той час, коли тривають зусилля, спрямовані на встановлення миру,

– написав Шафир.

Очільник пакистанського уряду також висловив свою "солідарність з президентом Росії, а також з урядом і народом Росії" та про "рішуче неприйняття всіх форм насильства та дій, спрямованих на підрив безпеки та загрозу миру".

Індія

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав у соцмережі Х, що його країна "глибоко стурбована повідомленнями про напади на резиденцію президента Росії".

Поточні дипломатичні зусилля пропонують найбільш життєздатний шлях до припинення воєнних дій та досягнення миру. Ми закликаємо всіх зацікавлених сторін залишатися зосередженими на цих зусиллях та уникати будь-яких дій, які могли б їх підірвати,

– написав Моді.

Зверніть увагу! На заяви Індії. ОАЕ та Пакистану також відповів і глава МЗС України Андрій Сибіга. Він зазначив, що Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію Путіна", бо їх просто немає.



Також український міністр висловив розчарування та стурбованість у заявах еміратської, індійської та пакистанської сторін. При цьому, що жодна з країн не опублікувала жодних заяв, коли російська ракета влучила в будівлю Кабінету Міністрів України 7 вересня 2025 року.

Китай

Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало заяву, в якій закликало обидві сторони дотримуватися принципу "не виносити атаки з поля бою".

Міністерство наполягало на тому, що ескалації не повинно бути, попри погрозу Росії дати відповідь на цю нібито атаку.

Казахстан

У Кремлі 30 грудня заявили, що відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Республіки Казахстан Касимом-Жомартом Токаєвим.

У Москві кажуть, що під час розмови Касим-Жомарт Токаєв нібито рішуче засудив "провокаційну атаку українських безпілотників на держрезиденцію Президента Росії в Новгородській області".

У самому МЗС Казахстану про російську брехню поки що не висловлювалися.