Маю повернутися до питань України, Росії та Китаю: Трамп зробив низку заяв на різдвяному святі

Президент США Трамп розповів, що міг би довго спілкуватись із дітьми в рамках різдвяних заходів. Втім державні справи змушують його повертатись до інших серйозних тем.

Про це він повідомив під час різдвяного заходу в Білому домі, пише 24 Канал.

Що Трамп сказав про Україну, Росію та Китай?

У середу, 24 грудня, Трамп спілкувався із дітьми телефоном, обговорюючи подорож Санта-Клауса світом. Так під час однієї з таких розмов президент США зауважив, що міг би говорити значно довше, однак державні справи змушують його повертатись до серйозніших тем.

Можна було б так говорити весь день. Але нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, хоча цим можна було б займатися весь день,

– сказав Трамп.

Також під час різдвяного заходу президент США зробив низку інших заяв. Зокрема Трамп пожартував, що влада повинна стежити, аби "Санту не підмінили" і щоб у країну не потрапив "поганий Санта".

Крім того, президент наголосив, що США потрібні "люди із високим IQ" та похвалився високими економічними показниками. Мовляв, ВВП зріс до 4,3% – на два відсоткові пункти більше, ніж очікувалося, що, за його словами, є результатом введених тарифів.

Як Трамп планує врегулювати війну в Україні?