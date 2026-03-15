Фіцо знову зібрався на парад у Москву на 9 травня
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що він розглядає поїздку до Росії. Візит запланований на 9 травня. Якраз тоді в Москві пройдуть урочистості з нагоди перемоги у Другій світовій.
Саме до цих заходів може долучитися Фіцо. Про таке він поінформував у відеозверненні, опублікованому на сторінці його партії Smer.
Які плани має Фіцо на поїздку до Москви?
За словами прем'єр-міністра, він має намір бути присутнім на урочистостях, присвячених перемозі над нацизмом.
Зауважимо, що очільник словацького уряду минулого року мав таку ж саму непохитну рішучість прибути до Москви на парад 9 травня, попри, за його словами, активний спротив і спроби заблокувати цей візит. Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили небо для літаків, які прямували на святкові заходи в Росії.
Водночас під час свого виступу політик окреслив подальші міжнародні плани. Йдеться про те, що 6 червня він має намір відвідати Францію, щоб долучитися до вшанування річниці висадки союзних військ у Нормандії.
Що каже Фіцо стосовно України?
Словацький прем'єр продовжує транслювати скептичну позицію щодо територіальної цілісності України, стверджуючи, що повернення під контроль Києва Криму та східних регіонів є нездійсненним сценарієм.
Політик також категорично виступає проти інтеграції України до НАТО, аргументуючи свою відмову ризиком розв'язання Третьої світової війни, та запевняє, що ніколи не погодиться на відправку словацького контингенту для протистояння Росії.
Крім того, Фіцо вдався до економічного тиску, погрожуючи накласти вето на виділення Україні європейського кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, доки не буде відновлено постачання нафти.
У своїх публічних заявах він також висловив припущення, що українське керівництво за прямим розпорядженням Володимира Зеленського може вдатися до диверсії на нафтопроводі "Дружба".