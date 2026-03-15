Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що він розглядає поїздку до Росії. Візит запланований на 9 травня. Якраз тоді в Москві пройдуть урочистості з нагоди перемоги у Другій світовій.

Саме до цих заходів може долучитися Фіцо. Про таке він поінформував у відеозверненні, опублікованому на сторінці його партії Smer.

Які плани має Фіцо на поїздку до Москви?

За словами прем'єр-міністра, він має намір бути присутнім на урочистостях, присвячених перемозі над нацизмом.

Зауважимо, що очільник словацького уряду минулого року мав таку ж саму непохитну рішучість прибути до Москви на парад 9 травня, попри, за його словами, активний спротив і спроби заблокувати цей візит. Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили небо для літаків, які прямували на святкові заходи в Росії.

Водночас під час свого виступу політик окреслив подальші міжнародні плани. Йдеться про те, що 6 червня він має намір відвідати Францію, щоб долучитися до вшанування річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Що каже Фіцо стосовно України?