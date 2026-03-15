15 березня, 19:54
Фіцо знову зібрався на парад у Москву на 9 травня

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Роберт Фіцо розглядає можливість візиту до Москви на 9 травня.
  • Він також планує відвідати Францію 6 червня.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо повідомив, що він розглядає поїздку до Росії. Візит запланований на 9 травня. Якраз тоді в Москві пройдуть урочистості з нагоди перемоги у Другій світовій.

Саме до цих заходів може долучитися Фіцо. Про таке він поінформував у відеозверненні, опублікованому на сторінці його партії Smer.

До теми "Є люди, здатні застрелити": словацький міністр благає Фіцо не їхати в Україну

Які плани має Фіцо на поїздку до Москви?

За словами прем'єр-міністра, він має намір бути присутнім на урочистостях, присвячених перемозі над нацизмом. 

Зауважимо, що очільник словацького уряду минулого року мав таку ж саму непохитну рішучість прибути до Москви на парад 9 травня, попри, за його словами, активний спротив і спроби заблокувати цей візит. Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили небо для літаків, які прямували на святкові заходи в Росії.

Водночас під час свого виступу політик окреслив подальші міжнародні плани. Йдеться про те, що 6 червня він має намір відвідати Францію, щоб долучитися до вшанування річниці висадки союзних військ у Нормандії. 

Що каже Фіцо стосовно України?

  • Словацький прем'єр продовжує транслювати скептичну позицію щодо територіальної цілісності України, стверджуючи, що повернення під контроль Києва Криму та східних регіонів є нездійсненним сценарієм.

  • Політик також категорично виступає проти інтеграції України до НАТО, аргументуючи свою відмову ризиком розв'язання Третьої світової війни, та запевняє, що ніколи не погодиться на відправку словацького контингенту для протистояння Росії. 

  • Крім того, Фіцо вдався до економічного тиску, погрожуючи накласти вето на виділення Україні європейського кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, доки не буде відновлено постачання нафти. 

  • У своїх публічних заявах він також висловив припущення, що українське керівництво за прямим розпорядженням Володимира Зеленського може вдатися до диверсії на нафтопроводі "Дружба".