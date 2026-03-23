У Словенії відбулися парламентські вибори: хто переміг та що зміниться для України
- Правляча партія "Рух Свобода" прем'єра Роберта Голоба перемагає на виборах у Словенії з 28,54% голосів, але потребує коаліції для формування уряду.
- Словенія під керівництвом Голоба підтримує Україну, надаючи військову допомогу та підтримуючи українські ініціативи в ЄС.
Правляча партія "Рух Свобода" прем'єра Роберта Голоба перемагає на парламентських виборах у Словенії з мінімальним відривом. Проте, для формування уряду партії доведеться шукати союзників.
Попередні результати голосування стали відомі після підрахунку 99,45% бюлетенів. Про це повідомили словенські медіа Delo та RTV SLO.
Що відомо про результати виборів?
Партія Голоба отримала 28,54% голосів, випередивши головного конкурента – Словенську демократичну партію, яку очолює Янез Янша, вона набрала 28,17%.
У парламенті "Рух Свобода" отримає 29 мандатів, тоді як СДП – 28. Втім, жодна з політичних сил не має необхідної більшості у 46 місць для самостійного формування уряду. Це змушує Голоба шукати партнерів для створення коаліції, що може стати непростим політичним процесом.
Очікується, що "Рух Свобода" спробує домовитися з ліво-зеленим блоком та соціал-демократами, які разом можуть додати ще 11 мандатів. Водночас ключову роль можуть відіграти "Демократи" на чолі з Анже Логаром, які отримали 6 місць і вже заявили про готовність до переговорів як із Голобом, так і з Яншею.
У разі успішних перемовин коаліція з чотирьох політичних сил зможе сформувати мінімально необхідну більшість у 46 депутатів. Водночас експерти вказують, що така конфігурація буде нестабільною і вимагатиме постійних компромісів між партнерами.
Щодо України, уряд Голоба демонструє послідовну підтримку Києва. Попри відсутність гучних політичних заяв, Словенія підтримує українські ініціативи в ЄС, надає військову допомогу, включно з артилерією та бронетехнікою, а також долучається до гуманітарних програм – розмінування, лікування військових і підтримки енергетичної системи.
Що потрібно знати про вибори в Угорщині?
Важливим для українського суспільства залишається фокус на виборах в Угорщині. Відомо, що волевиявлення угорського народу відбудеться вже 12 квітня.
Чинний прем'єр-міністр будь-якими способами намагається отримати знову свою посаду. Зокрема, експерти припускають, що у разі поразки на виборах Віктор Орбан може вдатися до жорстких політичних кроків, щоб ускладнити передачу влади. Водночас соціологічні опитування демонструють суперечливі результати – незалежні центри віддають перевагу опозиції, тоді як дослідження, близькі до "Фідес", показують перевагу Орбана.
Крім того, російська розвідка нібито планувала інсценувати замах на Віктора Орбана для впливу на вибори. Однак, Кремль заперечує існування такого плану, називаючи ці відомості дезінформацією, а представники Орбана його не коментують.