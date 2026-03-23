Предварительные результаты голосования стали известны после подсчета 99,45% бюллетеней. Об этом сообщили словенские медиа Delo и RTV SLO.

Что известно о результатах выборов?

Партия Голоба получила 28,54% голосов, опередив главного конкурента – Словенскую демократическую партию, которую возглавляет Янез Янша, она набрала 28,17%.

В парламенте "Движение Свобода" получит 29 мандатов, тогда как СДП – 28. Впрочем, ни одна из политических сил не имеет необходимого большинства в 46 мест для самостоятельного формирования правительства. Это заставляет Голоба искать партнеров для создания коалиции, что может стать непростым политическим процессом.

Ожидается, что "Движение Свобода" попытается договориться с лево-зеленым блоком и социал-демократами, которые вместе могут добавить еще 11 мандатов. В то же время ключевую роль могут сыграть "Демократы" во главе с Анже Логаром, которые получили 6 мест и уже заявили о готовности к переговорам как с Голобом, так и с Яншей.

В случае успешных переговоров коалиция из четырех политических сил сможет сформировать минимально необходимое большинство в 46 депутатов. В то же время эксперты указывают, что такая конфигурация будет нестабильной и потребует постоянных компромиссов между партнерами.

Относительно Украины, правительство Голоба демонстрирует последовательную поддержку Киева. Несмотря на отсутствие громких политических заявлений, Словения поддерживает украинские инициативы в ЕС, предоставляет военную помощь, включая артиллерию и бронетехнику, а также присоединяется к гуманитарным программам – разминирования, лечения военных и поддержки энергетической системы.

