Попередні результати голосування стали відомі після підрахунку 99,45% бюлетенів. Про це повідомили словенські медіа Delo та RTV SLO.

Що відомо про результати виборів?

Партія Голоба отримала 28,54% голосів, випередивши головного конкурента – Словенську демократичну партію, яку очолює Янез Янша, вона набрала 28,17%.

У парламенті "Рух Свобода" отримає 29 мандатів, тоді як СДП – 28. Втім, жодна з політичних сил не має необхідної більшості у 46 місць для самостійного формування уряду. Це змушує Голоба шукати партнерів для створення коаліції, що може стати непростим політичним процесом.

Очікується, що "Рух Свобода" спробує домовитися з ліво-зеленим блоком та соціал-демократами, які разом можуть додати ще 11 мандатів. Водночас ключову роль можуть відіграти "Демократи" на чолі з Анже Логаром, які отримали 6 місць і вже заявили про готовність до переговорів як із Голобом, так і з Яншею.

У разі успішних перемовин коаліція з чотирьох політичних сил зможе сформувати мінімально необхідну більшість у 46 депутатів. Водночас експерти вказують, що така конфігурація буде нестабільною і вимагатиме постійних компромісів між партнерами.

Щодо України, уряд Голоба демонструє послідовну підтримку Києва. Попри відсутність гучних політичних заяв, Словенія підтримує українські ініціативи в ЄС, надає військову допомогу, включно з артилерією та бронетехнікою, а також долучається до гуманітарних програм – розмінування, лікування військових і підтримки енергетичної системи.

