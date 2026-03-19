Про це пише видання Politico.

Що відомо про втручання компанії Black Cube у вибори в Словенії?

Словенська передвиборча кампанія вже відзначилась високою напруженістю. Словенські правоохоронці стверджують, що взимку до Любляни прибули оперативники відомої приватної розвідувальної компанії, яку заснував колишній військовий Ізраїлю.

У грудні до Словенії прилетіли генеральний директор Black Cube Ден Зорелла, колишній голова Ради національної безпеки Ізраїлю Гіора Ейланд та ще двоє чоловіків, які стверджують, що займалися "прихованим спостереженням та прослуховуванням".

Місцеві правоохоронці звинувачують співробітників Black Cube у сприянні витоку записів, які мали на меті підірвати уряд чинного прем'єра Роберта Голоба, пов'язавши його з корупційними схемами. Усе це відбувалось за кілька днів до важливих національних виборів.

На записах чутно, як словенські діячі нібито обговорюють корупцію, незаконне лобіювання та зловживання державними коштами.

Водночас представники Black Cube досі утримуються від коментарів щодо цих звинувачень.

Важливо! У неділю, 22 березня, Словенія обиратиме нового прем'єра. Ліберальний кандидат Роберт Голоб, який нині очолює країну, змагатиметься із правим популістом Янезом Яншею. Останній наразі має незначну перевагу, пише видання. Голоб попереджає, що його поразка може поставити під загрозу європейські структури, тоді як Янші та його партія активно критикують Голоба, називаючи його корумпованим колишнім енергетичним магнатом.

Варто зазначити, що звинувачення організації Black Cube з'явились на тлі зростаючих у Європі побоювань щодо прихованого іноземного втручання у вибори, зокрема операцій впливу та політичного саботажу. Цей скандал ще більше загострює політичну боротьбу у Словенії між ліберальними, проєвропейськими силами та правими популістами.

Ліволіберальна коаліція Голоба та Словенська демократична партія (СДС) Янші використовують витік записів для взаємних звинувачень. СДС стверджує, що записи доводять корупцію на найвищих рівнях держави, а прихильники Голоба кажуть, що скандал показує спроби Янші співпрацювати з іноземними структурами, аби повернути собі владу.

Той факт, що в цьому випадку до таємного спостереження та прослуховування було залучено приватне розвідувальне агентство з Ізраїлю, вказує на щось глибоко тривожне. Це не просто черговий інцидент, це викликає серйозні побоювання щодо цілісності демократичних процесів у Словенії,

– сказав Голоб.

Державний секретар Словенії з питань національної та міжнародної безпеки Войко Волк також зауважив, що учасники Black Cube відвідували країну чотири рази, а 11 грудня представників організації помітили на вулиці, де розташована штаб-квартира СДС, хоча не відомо, чи заходили вони до будівлі.

Як це коментують у Словенській демократичній партії?

Відомо, що чинний уряд назвав можливу участь іноземних структур "атакою на демократію". Голоб також заявив, що йдеться про "найбільший скандал в історії Словенії" та навіть звинуватив опозицію у державній зраді.

Тоді як в опозиційній партії заперечують будь-які зв'язки з Black Cube і заявляють, що дізналися про компанію лише зі ЗМІ. Крім того, там пригрозили судовими позовами журналістам, які поширюють такі звинувачення.

