Об этом пишет издание Politico.

Что известно о вмешательстве компании Black Cube в выборы в Словении?

Словенская предвыборная кампания уже отличилась высокой напряженностью. Словенские правоохранители утверждают, что зимой в Любляну прибыли оперативники известной частной разведывательной компании, которую основал бывший военный Израиля.

В декабре в Словению прилетели генеральный директор Black Cube Дэн Зорелла, бывший председатель Совета национальной безопасности Израиля Гиора Эйланд и еще двое мужчин, которые утверждают, что занимались "скрытым наблюдением и прослушиванием".

Местные правоохранители обвиняют сотрудников Black Cube в содействии утечке записей, которые имели целью подорвать правительство действующего премьера Роберта Голоба, связав его с коррупционными схемами. Все это происходило за несколько дней до важных национальных выборов.

На записях слышно, как словенские деятели якобы обсуждают коррупцию, незаконное лоббирование и злоупотребление государственными средствами.

В то же время представители Black Cube до сих пор воздерживаются от комментариев по этим обвинениям.

Важно! В воскресенье, 22 марта, Словения будет выбирать нового премьера. Либеральный кандидат Роберт Голоб, который сейчас возглавляет страну, будет соревноваться с правым популистом Янезом Яншею. Последний пока имеет незначительное преимущество, пишет издание. Голоб предупреждает, что его поражение может поставить под угрозу европейские структуры, тогда как Янши и его партия активно критикуют Голоба, называя его коррумпированным бывшим энергетическим магнатом.

Стоит отметить, что обвинения организации Black Cube появились на фоне растущих в Европе опасений относительно скрытого иностранного вмешательства в выборы, в частности операций влияния и политического саботажа. Этот скандал еще больше обостряет политическую борьбу в Словении между либеральными, проевропейскими силами и правыми популистами.

Леволиберальная коалиция Голоба и Словенская демократическая партия (СДС) Янши используют утечку записей для взаимных обвинений. СДС утверждает, что записи доказывают коррупцию на высших уровнях государства, а сторонники Голоба говорят, что скандал показывает попытки Янши сотрудничать с иностранными структурами, чтобы вернуть себе власть.

Тот факт, что в этом случае к тайному наблюдению и прослушиванию было привлечено частное разведывательное агентство из Израиля, указывает на что-то глубоко тревожное. Это не просто очередной инцидент, это вызывает серьезные опасения относительно целостности демократических процессов в Словении,

– сказал Голоб.

Государственный секретарь Словении по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк также отметил, что участники Black Cube посещали страну четыре раза, а 11 декабря представителей организации заметили на улице, где расположена штаб-квартира СДС, хотя не известно, заходили ли они в здание.

Как это комментируют в Словенской демократической партии?

Известно, что действующее правительство назвало возможное участие иностранных структур "атакой на демократию". Голоб также заявил, что речь идет о "крупнейшем скандале в истории Словении" и даже обвинил оппозицию в государственной измене.

Тогда как в оппозиционной партии отрицают любые связи с Black Cube и заявляют, что узнали о компании только из СМИ. Кроме того, там пригрозили судебными исками журналистам, которые распространяют такие обвинения.

